Смертельное ДТП произошло на центральной улице Полтавы вечером 16 ноября. Патрульные, находясь на службе, сбили пешехода.

В результате столкновения мужчина получил не совместимые с жизнью телесные повреждения. Он скончался в карете скорой, сообщает poltavske.tv.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Что известно о смертельной аварии с участием полиции в Полтаве

​​По предварительным данным, ДТП произошло в то время, когда патрульные ехали в направлении выезда из города. Служебная Skoda Rapid сбила пешехода, который внезапно для водителя выбежал на проезжую часть. От сильного удара головой о лобовое стекло, а также в результате падения мужчина получил многочисленные повреждения.

Врачи, прибывшие на место инцидента, пытались спасти ему жизнь, но во время реанимационных мероприятий пострадавший умер.

Место, где мужчина пытался перейти дорогу, не было для этого предназначено. Именно поэтому, скорее всего, патрульных могут признать не виновными.

Официальных комментариев произошедшего от полиции Полтавы пока нет.