На Полтавщине в ДТП погиб прокурор и его семья – фото 18+
В понедельник 2 ноября на Полтавщине разбился прокурор Александр Вольченко. Он возвращался из Киева в Сумы. В машине ехали три человека. Он и его трехлетний ребенок погибли на месте. Жена умерла в больнице от полученных травм.
Александру Вольченко было 29-30 лет. В органах прокуратуры он работал семь лет. О трагедии сообщили на сайте Сумской областной прокуратуры.
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По информации, которую предоставляет в телеграм-канале журналист Владимир Бойко, Вольченко возвращался из столицы, где проходил аттестацию.
Его LEXUS выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "DAF", сообщает Бойко.
Александр Вольченко. Погиб в ДТП 2 ноября 2020 года / Фото со страницы в Фейсбук: aleksandrvolche
Однако в полиции так не считают. Правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства ДТП.
Вероятно, рассматривают версию нарушение ПДД водителем грузовика, который выжил, но находится в больнице.
Машина прокурора после ДТП / Фото Нацполиции
В этот же день на Черниговщине произошла еще одна ужасная авария с участием работника прокуратуры. Правохранитель-владелец элитного авто Acura вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ". В результате удара водитель и пассажирка старенькой "девятки" погибли на месте аварии.
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