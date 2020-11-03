В понедельник 2 ноября на Полтавщине разбился прокурор Александр Вольченко. Он возвращался из Киева в Сумы. В машине ехали три человека. Он и его трехлетний ребенок погибли на месте. Жена умерла в больнице от полученных травм.

Александру Вольченко было 29-30 лет. В органах прокуратуры он работал семь лет. О трагедии сообщили на сайте Сумской областной прокуратуры.

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По информации, которую предоставляет в телеграм-канале журналист Владимир Бойко, Вольченко возвращался из столицы, где проходил аттестацию.

Его LEXUS выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "DAF", сообщает Бойко.

Александр Вольченко. Погиб в ДТП 2 ноября 2020 года / Фото со страницы в Фейсбук: aleksandrvolche

Однако в полиции так не считают. Правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства ДТП.

Вероятно, рассматривают версию нарушение ПДД водителем грузовика, который выжил, но находится в больнице.

Машина прокурора после ДТП / Фото Нацполиции

В этот же день на Черниговщине произошла еще одна ужасная авария с участием работника прокуратуры. Правохранитель-владелец элитного авто Acura вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ". В результате удара водитель и пассажирка старенькой "девятки" погибли на месте аварии.