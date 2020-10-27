В Украине есть село, которое предлагает своим людям сотни тысяч гривен. Сергеевка на Полтавщине решила так мотивировать своих жителей оставаться в населенном пункте.

Сергеевка – село в живописной долине реки Хорол, основанное в XVI веке как казацкое поселение. О тех временах до сих пор напоминает старый дуб в центре. Подробнее об этом – в программе "Где это?" на 24 канале.

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Сергеевка – центр общины

В 2016 году Сергеевка стала центром общины. Она объединила вокруг себя 3 сельских совета бывшего Гадячского (сейчас – Миргородского) района. Община получилась довольно состоятельной. Ее территория богата нефтью и газом. Там работает мощная группа предприятий нефтегазового комплекса.



Сергеевская ОТО / Скриншот с видео

Наибольшей же проблемой оказалось то, что люди не хотят жить в деревнях и медленно разъезжаются.

Начали собирать статистические данные. Оказалось, что лет через 20 наших сел не останется. Кто-то уедет в Польшу, кто в города большие, и наши села будто бы обречены. Начали думать, что делать в этой ситуации,

– отметил глава Сергеевской общины Игорь Лидовой.

Создание стратегии

Община начала свой путь с создания стратегии развития. Благодаря ей, определили для себя цель – создать комфортные условия для жизни и самореализации каждого жителя. Начали с самого необходимого – медицины.

Как заманить специалистов в село

В 2016 году у Сергеевской общины не было своего врача. Казалось, заманить хорошего специалиста приехать работать в село – невозможно. Оказалось, можно, если дать ему достойную зарплату и собственное жилье.

В селе есть амбулатория, где принимают жителей. Виталия Кириченко пригласили туда 3 года назад. Он согласился переехать жить и работать в Сергеевской общине и теперь заведует амбулаторией в селе Розбишевка.

Поверил, что они помогут создать техническую базу, предложили служебный автомобиль. Подкупили вас, да? Да, немножечко подкупили,

– рассказал Кириченко.

По врачом закрепили служебный автомобиль, чтобы он мог быстро добраться до пациентов даже в отдаленных селах. Постепенно обновляют оборудование для работы. Также есть кардиограф со связью с Полтавским центром кардиологии, где при необходимости можно проконсультироваться. Это – совсем другой уровень оказания помощи.



Сергеевская амбулатория / Скриншот с видео

Из своего бюджета община ежемесячно доплачивает врачу зарплату, ведь его ставка зависит от количества деклараций с жителями.

Трудовая миграция в пользу села

На похожих условиях в село приехали уже несколько специалистов – врач, учительница и офицер полиции. Так едва не впервые трудовая миграция оказалась в пользу села, а не наоборот.

Когда в селе начали анализировать свои перспективы дальше, увидели еще и то, что люди уезжают не из-за отсутствия работы или денег. Тенденция такова – чем больше доходов у домохозяйства, тем больше шансов, что жители села купят детям квартиру где-то в Киеве или Полтаве.

Условия для развития малого бизнеса

В Сергеевке решили создать условия для развития малого бизнеса. Сейчас в структуре занятости общины частные предприниматели составляют лишь 5%, в то время как работы нет у каждого третьего.



Структура занятости в селе / Скриншот с видео

Община решила воспользоваться районной программой – Фонд поддержки предпринимательства, чтобы поощрить жителей начинать собственное дело. В софинансирование сельского и районного бюджетов предлагали 300 тысяч гривен.

Мечта о пекарне

Первый смельчак, который воспользовался займом – Владимир Опрышко. Он хотел открыть пекарню еще 10 лет назад, но не хватало средств. Мечта мужчины осуществилась 2 года назад. Когда он купил помещение, то глава ОТО подсказал ему воспользоваться кредитованием.

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Для этого нужно было подготовить бизнес-план с обязательным требованием – создать рабочие места. Верил или нет, предприниматель выполнил все условия и через несколько месяцев получил финансирование.

Когда мы создали пекарню, я сразу начал работать на рынке сбыта. Ездил по магазинам, предлагал свой хлеб, чтобы люди пробовали, пробовали, а затем заказывали у нас,

– подтвердил предприниматель.

Производство стартовало и разрослось. Сейчас в ассортименте – пшеничный, ржаной, гречишный хлеб. А еще булочки, пирожки и другая выпечка.



​Пекарня Владимира Опришко / Скриншот с видео

Предприниматель выиграл тендер и именно его хлеб начали поставлять во все школы и садики Гадячского района. В 2019 году Сергеевская пекарня получила награду в областном конкурсе "Лучшие товары Полтавщины".

Сельская сыроварня

Предприниматель дальше пошел по протоптанной дорожке и взял еще 1 кредит. Теперь в селе работает сыроварня. Кроме того, что она дала рабочие места, сыроварня начала закупать молоко у селян дороже, чем соседние молокозаводы.



Сыроварня в Сергеевке / Скриншот с видео

Так с каждым запущенным производством, новым рабочим местом крепнет надежда, что Сергеевка не ошиблась со стратегией своего развития. Если иметь собственное дело, то потом можно передать его следующим поколениям. Самое главное, чтобы люди чувствовали, что есть перспектива и будущее.