В Полтавской области полицейские нашли автомобили, которые сливали отходы в поле. Ситуацию проверяют.

Окружающую среду загрязняли в Кременчуге два грузовика "Камаз" и "Краз". Об этом сообщает Национальная полиция.

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Что будет с нарушителями

Автомобили отправили на штрафплощадку. В полиции открыли производство о порче земель. Нарушителям может грозить:

штраф 3 400 гривен;

запрет занимать определенные должности 3 года.



Нечистоты, которые сливали в поле Кременчуга / Фото Национальной полиции

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Фото с места, где сливали нечистоты на Полтавщине / Фото Национальной полиции