На Полтавщине сливали нечистоты в поле: фото
В Полтавской области полицейские нашли автомобили, которые сливали отходы в поле. Ситуацию проверяют.
Окружающую среду загрязняли в Кременчуге два грузовика "Камаз" и "Краз". Об этом сообщает Национальная полиция.
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Что будет с нарушителями
Автомобили отправили на штрафплощадку. В полиции открыли производство о порче земель. Нарушителям может грозить:
- штраф 3 400 гривен;
- запрет занимать определенные должности 3 года.
Нечистоты, которые сливали в поле Кременчуга / Фото Национальной полиции
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Фото с места, где сливали нечистоты на Полтавщине / Фото Национальной полиции
Фото с места, где сливали нечистоты на Полтавщине / Фото Национальной полиции