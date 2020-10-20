Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из собственных источников получили очередное визуальное подтверждение грубого нарушения Минских договоренностей со стороны российских оккупационных сил на Донбассе.

О том, как мониторинговая миссия ОБСЕ искажает и скрывает информацию в своих ежедневных отчетах – читайте на 24 канале. Также InformNapalm приводит примеры нарушения минских договоренностей.

Важно Секретные документы о стратегической тренировке в зоне Нагорного Карабаха: при чем здесь Россия

Например, в закрытой части отчета миссии ОБСЕ указано, что 2 миномета "Поднос" калибра 82 миллиметра находятся всего в 2 километрах от линии соприкосновения вблизи населенного пункта Веселогоровка Луганской области.



Снимок из закрытой части отчета миссии ОБСЕ / Скриншот с видео

Напомним. В соответствии с дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 километров от линии соприкосновения.

Интересно также, что в текстовой части отчета миссии ОБСЕ от 24 сентября 2020 года информация о фиксации 2 минометов калибра 82 миллиметра была несколько искажена. Там указан другой населенный пункт – Надаровка, который расположен на несколько километров дальше от линии соприкосновения.

При этом было указано, что зафиксирован 1 миномет "Поднос" и 1 миномет "Василек", оба калибра 82 миллиметра.

► Максимальная дальность миномета "Поднос" составляет 3,1 – 3,9 километра (в зависимости от типа мин), скорострельность – 24 выстрела без исправления наводки, или 15 – с исправлением.

► А миномет "Василек" имеет 100 – 120 выстрелов в минуту и максимальную дальность 4,2 километра.

Возможно, информацию в текстовом отчете уточнили, или целенаправленно исказили, чтобы не указывать на грубое нарушение со стороны российских оккупационных сил, которое было очевидно из имеющихся снимков с беспилотника.

А обнародование названия населенного пункта, который расположен чуть дальше от линии соприкосновения, могло ввести в заблуждение относительно опасности, которую представляют указанные типы вооружения. Если они расположены всего в 2 километрах от линии соприкосновения – то могут быть применены (или применяются) для обстрелов украинских позиций.

Кому выгодны искажения в публичной части отчетов ОБСЕ?

Россия фактически является стороной конфликта: продолжает агрессию против Украины на Донбассе, а также оккупацию украинского Крыма, но при этом в составе миссии ОБСЕ постоянно находятся десятки россиян или их союзников и нет ни одного украинца.

По состоянию на сентябрь 2020 в составе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе находится 39 граждан Российской Федерации и 5 граждан Беларуси.

Граждане РФ в составе миссии также неоднократно попадали в скандалы с выявлением их сотрудничества с вооруженными формированиями гибридной российской армии на Донбассе.

Волонтеры InformNapalm во время консультативных встреч представителей неправительственных организаций с Советом национальной безопасности и обороны Украины также публично обращались к секретарю СНБО Алексею Данилову. Однако эти обращения не нашли поддержки, поскольку Россия платит взносы в ОБСЕ, а также может блокировать работу мониторинговой миссии в Украине, потому что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом – единогласно.

Это создает определенные абсурдные условия, когда агрессор фактически контролирует и влияет на международные институты, что обусловливает как половинчатые решения, так и более мягкую терминологию, в которой РФ прямо не называют стороной конфликта.

Обратите внимание Не вписывался в позицию Кремля: как оккупантам РФ пришлось признать смерть своего артиллериста

Возможно, учитывая этот печальный опыт, и ОБСЕ и ООН должны пересмотреть механизмы принятия решений, чтобы юридические коллизии не становились инструментом влияния страны агрессора.