Летом 2020 команда медиапроекта Ukraїner впервые провела экспедицию за рубежом, исследуя украинское сообщество в Германии. Ее результатом стала серия историй под названием «Страна извне».

Героиней третьей истории стала украинская художница и общественная активистка Юлия Марушко. Она уже 8 лет живет в немецком Гамбурге, сообщает Ukraїner.

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Все это время Юлия работает с детьми как Вальдорфская учительница. С началом Революции достоинства Юлия выбрала способ, которым можно помогать Украине – через искусство. Другой способ, которым она приобщается к развитию страны – это качественное альтернативное образование.

По ее инициативе в родном Луцке в этом году открылась вальдорфская школа и действует детский сад. Юлия Марушко изучала журналистику в родном Луцке, после чего работала на местном радио.

В 2008 году девушка стала стипендиаткой программы Journalisten International Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin) для журналистов из Восточной Европы. Это была ее первая поездка в Германию.

Украинка Юлия Марушко / Фото Ukraїner

В 2012 году Юлия снова приехала в Германию – на этот раз уже в город Кассель, чтобы получить квалификацию вальдорфской учительницы и впоследствии развивать вальдорфскую педагогику в Украине.

После учебы в Касселе Юлия проходила практику в вальдорфской школе Гамбурга и впоследствии переехала в этот город на севере Германии. Марушко в педагогике уже 11 лет. Шутит, что у нее тысячи детей по всему миру.

Вальдорфскую педагогику она выбрала по той причине, что та, по словам Юлии, построена на человековедении: обучение предусматривает индивидуальный подход и развитие творческих задатков ребенка.

Свободные школы – это первая составляющая развития свободной личности. Почему в Украине так их мало? Хорошо, что уже появляются,

– отметила она.

Украинка Юлия Марушко постоянно организует культурно-художественные акции для распространения украинской культуры в Германии.

С началом Революции Достоинства вместе с группой украинцев Гамбурга они создали украинско-немецкое культурное объединение "Арт-Майдан", благодаря объектам которого немцы и по сей день узнают все больше об истории и культуре Украины.

"Те люди, которые придут хоть на один концерт украинской группы, будут приходить снова. Потому что это качество, многогранность, это то, чем украинцы отличаются, но мало кто знает, что это. А я жду момент, когда это уже даже объяснять не надо будет", – отметила украинка.

Больше об украинке Юлии Марушко смотрите в видео Ukraїner:

Справка. Экспедиция по Германии реализована в сотрудничестве с ОО "Ателье культуры и спорта" вместе с Фондом "Память, ответственность и будущее" (EVZ), программами "MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи" и "Культура для перемен" при поддержке Украинского культурного фонда.