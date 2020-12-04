ФЛП получат по 8 тысяч: Рада приняла законопроект о помощи предпринимателям
Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Проект предусматривает единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды. Таким образом, ФЛП могут получить по 8 тысяч гривен от государства.
Так, законопроект №4429 в целом поддержали 297 нардепов. Соответствующее решение приняли на заседании совета, сообщает 24 канал.
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Также 301 нардеп поддержал предложение немедленно передать документ на подпись спикеру Верховной Рады.
Что предусматривает законопроект
- Законопроект предлагает единовременную денежную помощь застрахованным людям, которые могут потерять часть дохода из-за карантина.
- Помощь также выплатят предпринимателям для сохранения рабочих мест наемных работников.
- Также единовременно компенсируют расходы за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Во время карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, предприниматели сферы общественного питания смогут получить государственную поддержку.
- Для бизнеса, который приостановил работу из-за карантина, на месяц продлят действие договоров аренды государственного и коммунального имущества.
- Кроме того, закон предлагает отменить взыскание платы за аренду государственного и коммунального имущества на период карантина.
- Также предусмотрели не аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания, если предприниматель не внес очередной платеж.
- В страховой стаж лица хотят включать период в течение которого оно получало пособие по частичной безработице.
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Кто не получит 8 тысяч гривен выплат?– наемные работники, за которых не начислен единый социальный взнос за третий квартал 2020 года;
– те, которые работают по совместительству, или получают зарплату больше чем 30 тысяч гривен в месяц;
– ФЛП, которые являются застрахованными лицами и период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее 3 месяцев;
– ФЛП, деятельность которых на момент вступления в силу закона прекращена;
– субъекты хозяйствования, у которых есть задолженность по уплате ЕСВ.
Что этому предшествовало
- Когда правительство ввело карантин выходного дня, предприниматели вышли на протесты. Они отмечали, что такие ограничения могут убить их бизнес.
- Поэтому президент Владимир Зеленский анонсировал помощь для бизнеса, в частности, выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен.
- Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о разработанных программах для помощи предпринимателям при введении жесткого карантина.
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