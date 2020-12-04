Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина. Проект предусматривает единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды. Таким образом, ФЛП могут получить по 8 тысяч гривен от государства.

Так, законопроект №4429 в целом поддержали 297 нардепов. Соответствующее решение приняли на заседании совета, сообщает 24 канал.

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Также 301 нардеп поддержал предложение немедленно передать документ на подпись спикеру Верховной Рады.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предлагает единовременную денежную помощь застрахованным людям, которые могут потерять часть дохода из-за карантина.

застрахованным людям, которые могут потерять часть дохода из-за карантина. Помощь также выплатят предпринимателям для сохранения рабочих мест наемных работников.

Также единовременно компенсируют расходы за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

на общеобязательное государственное социальное страхование. Во время карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, предприниматели сферы общественного питания смогут получить государственную поддержку.

Для бизнеса, который приостановил работу из-за карантина, на месяц продлят действие договоров аренды государственного и коммунального имущества.

Кроме того, закон предлагает отменить взыскание платы за аренду государственного и коммунального имущества на период карантина .

. Также предусмотрели не аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем во время карантина и после его окончания, если предприниматель не внес очередной платеж.

В страховой стаж лица хотят включать период в течение которого оно получало пособие по частичной безработице.

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Кто не получит 8 тысяч гривен выплат? – наемные работники, за которых не начислен единый социальный взнос за третий квартал 2020 года;

– те, которые работают по совместительству, или получают зарплату больше чем 30 тысяч гривен в месяц;

– ФЛП, которые являются застрахованными лицами и период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее 3 месяцев;

– ФЛП, деятельность которых на момент вступления в силу закона прекращена;

– субъекты хозяйствования, у которых есть задолженность по уплате ЕСВ.

Что этому предшествовало