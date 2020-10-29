12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области, уже получили материальную помощь. Сумма составляет 300 тысяч гривен на семью.

Жители Житомирщины наконец получили обещанные компенсации за утраченное во время пожаров жилье. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей фейсбук-странице.

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По его словам, через полгода после пожаров в этой истории наконец поставили точку.

Что известно о компенсации пострадавшим от пожаров

В мае правительство выделило 11,2 миллиона гривен для приобретения жилья семьям, дома которых сгорели. Впоследствии правительство дополнительно выделило еще 2,1 миллиона гривен.

Пострадавшим предлагали возвести за эти деньги бытовки. Однако в июле люди обратились в Кабмин с просьбой, чтобы им вместо домов выделили по 300 тысяч гривен компенсации.

Обратите внимание! В апреле в северных районах Житомирщины бушевали масштабные лесные пожары. В результате огонь уничтожил более 43 тысяч гектаров территории. Многие дома были разрушены, сгорели целые деревни.

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