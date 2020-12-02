Группа "Метинвест" построила в мариупольской больнице №9 распределительную сеть и установила три кислородные станции.

В городских больницах Мариуполя нет дефицита, а пациенты с коронавирусом имеют бесперебойный доступ к жизненно необходимому кислороду. Об этом в эфире "5 канала" сообщил директор мариупольской больницы №9 Александр Железняк.

Как отмечается, группа "Метинвест" построила в больнице распределительную сеть и установила три кислородные станции, благодаря этому установили 90 новых койко-мест с подачей кислорода.

"Когда нам сделали эту рампу, у нас необходимость в постоянной поставке кислорода отпала, нам сейчас не поставляют кислородные баллоны, их 180 штук расположено на рампе. И к нам один, иногда два раза в неделю приезжает машина специальная, которая заправляет прямо эти кислородные баллоны на месте", – рассказал директор больницы.

Благодаря этой помощи, констатируют медики, Мариуполю удается удерживать ситуацию с распространением коронавируса стабильной.

Спасибо огромное "Фонду Рината Ахметова" и группе "Метинвест". Кислородная терапия по протоколу лечения идет на первом месте. То есть это 80% выздоровления больных,

– подчеркнула медицинский директор мариупольской больницы №9 Ольга Елисеева.