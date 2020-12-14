Следователи Бюро совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой вручили подозрения и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра, а также посреднику в даче взятки председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщили в Бюро, осенью этого года Лещенко уведомил правоохранительные органы о том, что ему предложили взятку в размере 170 тыс. долл за выдачу разрешений на выделение земельных участков подставным лицам. В ноябре под контролем НАБУ двое мужчин передали Лещенко первую часть суммы – 26,9 тысяч. 9 декабря они пришли, чтобы дать ему еще 25 тысяч, но были задержаны с поличным.

НАБУ сообщает, что посредник тесно связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру по проведению инвентаризации земель.

Национальное антикоррупционное бюро не раскрывает имена подозреваемых, однако, скорее всего, первым из них является и.о. начальника территориального управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрий Климко.

Второй – Алексей Ковалев, помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Жмеренецкого, главы подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики. По информации источников, Жмеренецкий был основным переговорщиком с главой Госгеокадастра Лещенко.

Жмеренецкий, как известно, выиграл выборы в парламент в Хмельницкой области, он хорошо знаком с Климко, который тоже является членом партии "Слуга народа".

Ковалев был советником бывшего главы Госгеокадастра Максима Мартынюка при президенте Викторе Януковиче и владеет компаниями, которые и сейчас предоставляют услуги Госгеокадастру. По некоторым данным, Ковалева и Жмеренецкого связывает не только работа в Верховной Раде, а также дружба и общие бизнес-интересы – фактически Ковалев спонсировал выборы Жмеренецкого.