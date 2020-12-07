Сергей Шефир, который является первым помощником Владимира Зеленского, уверяет, что в его компетенцию входит выполнение поставленных главой государства задач. Помогает ему только секретарь-референт.

О том, чем Сергей Шефир занимается в Офисе Президента, он рассказал изданию "Новое время".

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По словам Шефира, его обязанностями является выполнение задач, которые перед ним ставит президент.

Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать разные взгляды, экспертные оценки и предложить возможные решения,

– рассказал помощник Зеленского.

И добавил, что эту работу выполняет, пользуясь помощью только секретаря-референта. Кроме того, работает Шефира бесплатно, как волонтер.

Справка. Владимир Зеленский назначил Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года.

Что известно про Сергея Шефира