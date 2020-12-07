Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, чем занимается в ОП
Сергей Шефир, который является первым помощником Владимира Зеленского, уверяет, что в его компетенцию входит выполнение поставленных главой государства задач. Помогает ему только секретарь-референт.
О том, чем Сергей Шефир занимается в Офисе Президента, он рассказал изданию "Новое время".
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По словам Шефира, его обязанностями является выполнение задач, которые перед ним ставит президент.
Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать разные взгляды, экспертные оценки и предложить возможные решения,
– рассказал помощник Зеленского.
И добавил, что эту работу выполняет, пользуясь помощью только секретаря-референта. Кроме того, работает Шефира бесплатно, как волонтер.
Что известно про Сергея Шефира
- Родился 56-летний помощник Зеленского в Кривом Роге.
- Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика". Однако по специальности не работал. Зато еще с 80-х годов выступал в местных командах КВН.
- Вместе со старшим братом в 1995 году пригласил Зеленского стать участником команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". С тех пор продолжается их сотрудничество и дружба.
- Шефир работал сценаристом и продюсером, а также директором "Студии Квартал-95".
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