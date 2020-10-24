Госсекретарь США Майк Помпео 24 октября позвонил самопровозглашенному действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Перед этим посольство США в Беларуси призвало американцев покинуть страну.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Об этом сообщили в телеграм-канале "Пул Первого".

Кстати Посольство США в Минске призвало американцев покинуть Беларусь перед масштабным протестом

Пока неизвестно, о чем разговаривали политики.

Что этому предшествовало

Заметим, накануне посольство США в Минске призвало американцев запастись продуктами, лекарствами и наличными накануне масштабного протеста в Беларуси 25 октября. Кроме этого, в дипломатическом учреждении порекомендовали гражданам США, по возможности, покинуть страну.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко.

Если власти Беларуси до 25 октября не выполнят ряд требований, вся страна выйдет на мирный протест. В частности, оппозиция требует, чтобы Лукашенко ушел с должности, власть прекратила насилие над мирными белорусами и освободила политзаключенных.

Обратите внимание! Белорусы протестуют против режима Лукашенко еще с августа. Особенно ситуация обостряется во время выходных. Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте здесь.