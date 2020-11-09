Молодежный сленг с каждым годом пополняется различными непонятными словами. Ко Дню украинской письменности и языка мы собрали и расшифровали наиболее популярные сленговые выражения. Чтобы проверить, знаете ли вы, в чем разница между флексить и рофлить – читайте наш материал.

Молодежь пытается заменить слова на сленг, который по своему характеру разговорный, а моментами имеет и фамильярную окраску. Поскольку его используют везде, стоит помнить, что также есть хорошие и точные аналоги, рассказывает 24 канал.

Читайте также Малоизвестные украинские поговорки, значение которых вас удивит

10 молодежных сленговых слов и их аналоги

Флекс

Это слово можно заменить на "бахвальство" или "хвастовство". Соответственно, флексить – это демонстрировать и хвастаться своей роскошной жизнью.

Кстати, с английского слово flexible, переводится как "гибкий".

Лойс

Как только мы привыкли к лайкам, на замену им пришли лойсы. Чтобы попросить друзей поддержать ваш пост, не обязательно вспоминать о лойсах, используйте слово "вподобайка".

Впадлу

"Впадлу" можно заменить на нежелание или же неохота.

Рофлить

Слово происходит от английской аббревиатуры ROFL – rolling on the floor laughing, которое дословно переводится как "катаюсь по полу от смеха".

То есть "рофлить" – это то же, что подтрунивать, смеяться или шутить. А рофлом называют смешную шутку.



"Рофлить" можно заменить на "шутить" / Фото pexels

Галимый

Если вам что-то не нравится, то лучше заменить слово "галимый" на дрянной или некачественный.

Пофиг

Всем нам известно слово "пофиг", но и его можно заменить на безразлично, плевать или наплевать.

Зашквариться

"Зашкварить" – значит опорочить или опозорить.

Мейт

Мейт – это близкий друг, на русском – приятель, товарищ или собрат.



Друг или товарищ – это мейт / Фото pexels

Форсить

"Форсить", то есть продвигать в интернете что-то необычное, яркое и новое. Английском to force – это заставлять или проталкивать.

Кек

И напоследок выражение, которому нет аналогов в нашем языке – это "кек". Оно означает иронический смех, или даже злорадный смешок над кем-то. Но можете попробовать заменять его на "хих"