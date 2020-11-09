Как понять молодежный сленг: интересная подборка слов и выражений
Молодежный сленг с каждым годом пополняется различными непонятными словами. Ко Дню украинской письменности и языка мы собрали и расшифровали наиболее популярные сленговые выражения. Чтобы проверить, знаете ли вы, в чем разница между флексить и рофлить – читайте наш материал.
Молодежь пытается заменить слова на сленг, который по своему характеру разговорный, а моментами имеет и фамильярную окраску. Поскольку его используют везде, стоит помнить, что также есть хорошие и точные аналоги, рассказывает 24 канал.
Читайте также Малоизвестные украинские поговорки, значение которых вас удивит
10 молодежных сленговых слов и их аналоги
Флекс
Это слово можно заменить на "бахвальство" или "хвастовство". Соответственно, флексить – это демонстрировать и хвастаться своей роскошной жизнью.
Кстати, с английского слово flexible, переводится как "гибкий".
Лойс
Как только мы привыкли к лайкам, на замену им пришли лойсы. Чтобы попросить друзей поддержать ваш пост, не обязательно вспоминать о лойсах, используйте слово "вподобайка".
Впадлу
"Впадлу" можно заменить на нежелание или же неохота.
Рофлить
Слово происходит от английской аббревиатуры ROFL – rolling on the floor laughing, которое дословно переводится как "катаюсь по полу от смеха".
То есть "рофлить" – это то же, что подтрунивать, смеяться или шутить. А рофлом называют смешную шутку.
"Рофлить" можно заменить на "шутить" / Фото pexels
Галимый
Если вам что-то не нравится, то лучше заменить слово "галимый" на дрянной или некачественный.
Пофиг
Всем нам известно слово "пофиг", но и его можно заменить на безразлично, плевать или наплевать.
Зашквариться
"Зашкварить" – значит опорочить или опозорить.
Мейт
Мейт – это близкий друг, на русском – приятель, товарищ или собрат.
Друг или товарищ – это мейт / Фото pexels
Форсить
"Форсить", то есть продвигать в интернете что-то необычное, яркое и новое. Английском to force – это заставлять или проталкивать.
Кек
И напоследок выражение, которому нет аналогов в нашем языке – это "кек". Оно означает иронический смех, или даже злорадный смешок над кем-то. Но можете попробовать заменять его на "хих"
Что известно о Дне украинской письменности и языка?Этот праздник отмечается ежегодно 9 ноября. Также в этот день чтят память Преподобного Нестора Летописца.
Он был монахом Киево-Печерского монастыря, первым древнерусским писателем и летописцем. Его считают автором житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. Кроме того, Нестора Летописца традиционно считают одним из авторов "Повесть временных лет".
Поделиться новостью