Джо Байден пообещал бороться с COVID-19, экономическим спадом, расизмом и изменениями климата. После почти 50 лет в политике и 2 попыток возглавить Белый дом он наконец стал президентом США. Его путь к самой высокой должности в государстве был непростым.

Джо Байден начал свою политическую карьеру совсем молодым – в 29 лет. Тогда он неожиданно победил опытного сенатора в штате Делавэр на выборах в Сенат. О пути нового президента США к победе рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Политическая карьера на грани

Но потрясающую победу омрачила автокатастрофа, в которой умерла его молодая жена и маленькая дочь. А 2 сына – Хантер и Бо – получили серьезные ожоги. Байден даже думал отказаться от должности сенатора. Но его уговорили это не делать. Присягу сенатора он принимал прямо в больнице возле своих сыновей.

Если через 6 месяцев или более возникнет конфликт между тем, чтобы быть хорошим родителем или быть хорошим сенатором, что, я надеюсь, не произойдет, то мы всегда сможем выбрать другого сенатора. Но у моих детей не будет другого отца,

- говорил Байден как сенатор от штата Делавэр.

Первые попытки стать президентом

Первую попытку баллотироваться в президенты США Джо Байден предпринял в 1987 году. Но во время праймериз его уличили в плагиате речи британского премьера, и он отказался от гонки.

Вторую попытку предпринял уже в 2007 году. Но из-за поражения на праймериз в ряде штатов решил не продолжать борьбу. Тогда президентом США впервые стал афроамериканец Барак Обама, которому недоставало опыта во внешней политике.

Связь Байдена с Украиной

Поэтому он поручил своему вицепрезиденту Байдену курировать восточноевропейское направление, в том числе и Украину.

► В апреле 2014 года Байден приехал в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Белого дома новой власти.

► В июне того же года посетил инаугурацию Петра Порошенко.

► А уже через год Джо Байден снова приехал в Украину и выступил с речью в Верховной Раде, чтобы подтолкнуть украинских политиков к более активным действиям в борьбе с коррупцией.

Перед вами историческая возможность остаться в истории как Рада, заложившая новые устои свободы, к которой так стремился и которой так ждал украинский народ. Не мне напоминать вам, что это общая ответственность как президента, так премьер-министра, так и членов этого достопочтенного органа,

– сказал Байден как вице-президент США 2009 – 2017 годов.

Он добавил, что все должны отложить в сторону мелкие разногласия, чтобы воплотить Революцию Достоинства в реальность.



Джо Байден и Петр Порошенко / Фото Korrespondent.net

Обещание поддерживать Украину

После этого визита Порошенко в конце концов уволил Виктора Шокина с должности генпрокурора. Позже это стало поводом для обвинений со стороны Дональда Трампа в адрес Джо Байдена. Американский президент заявил, что тот давил на главу украинской прокуратуры, чтобы он закрыл дело против компании Burisma Group, в которой ранее работал сын Байдена – Хантер.

И единственное, что продемонстрировали адвокаты Трампа в доказательство своей версии, это признание самого Байдена в том, что именно он заставил Порошенко уволить Шокина. Во время нынешней предвыборной гонки Джо Байден пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией. А также оказывать помощь в восстановлении территориальной целостности нашей страны. Но для эффективного развития двусторонних отношений украинская власть должна мыслить стратегически и действовать активнее.

Позиция украинских экспертов

Эксперт Института будущего Илия Куса подтвердил, что для того, чтобы вывести отношения Украины с США из патрон-клиентских в деловые, надо с нашей стороны сделать больше домашнего задания.

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"Это и сформулировать нормальную инвестиционную политику. Оформить нашу энергетическую повестку дня. Потому что энергетика – это то, что Соединенные Штаты всегда интересовали в Украине", – добавил Куса.

Объединение американского общества

Но пока Джо Байден сосредоточится на внутренних вопросах. Ведь от Трампа в наследство он получает глубоко расколотое общество со многими социальными и экономическими проблемами. Байден обещает объединить американцев и работать на благо всех граждан несмотря на то, голосовали ли они за него на выборах или нет. Джо Байден станет самым старшим президентом США. На момент инаугурации – 20 января 2021 года – ему будет уже 78 лет.

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