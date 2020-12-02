На Черниговщине молодой лось попал в ловушку – вероятно, он упал в бывший пожарный водоем. Это произошло на территории старой военной пекарни возле села Ревунов Круг.

Животное обнаружили военные, которые 1 декабря осуществляли плановый обход полигона. Об этом сообщили в Черниговском областном управлении охотничьего и лесного хозяйства.

Читайте также В США пингвинам устроили прогулку по футбольному стадиону: милые видео

Они сразу обратились к специалистам отдела охотничьего хозяйства, на место прибыли егерские службы. Им удалось спасти истощенное животное.

Молодой лось упал в бетонное сооружение в земле, оно было полностью заполнено водой. Его глубина достигала 5 метров, а размеры – примерно 4 на 5 метров.



Молодого лося спасли на Черниговщине / Фото управления охотничьего и лесного хозяйства

Со спасенным животным все в порядке / Фото управления охотничьего и лесного хозяйства

Спасатели положили лося на сухую солому, его накрыли теплым пледом, а также разожгли рядом огонь. Через некоторое время лось, согревшись и очнувшись от такого приключения, вернулся в лес.

Обратите внимание! Ранее на крыше многоэтажки на Ивано-Франковщине строители обнаружили колонию редких летучих мышей. Трогательное видео спасения – смотрите здесь.