Почему-то у людей сложилось представление, что узкоспециализированная медицина дорогостоящая, недоступная. И это не позволяет им вовремя принять правильные решения и кардинально изменить свою жизнь.

О проблемах людей с нарушениями слуха и о том, как государство заботится о них, расскажет сайту 24 канала заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.

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Шанс на полноценную жизнь

Роман Владимирович, вы заботитесь вопросами финансового обеспечения здравоохранения. Вспоминаете, когда на государственном уровне впервые системно обратили внимание на проблемы людей с нарушениями слуха?

Да, действительно, сейчас к моей компетенции в Минфине отнесены вопросы финансирования системы здравоохранения. Однако и раньше на посту директора департамента расходов бюджета гуманитарной сферы постоянно занимался вопросами здоровья людей с нарушениями слуха.

Помню, как во время посещения заведения здравоохранения меня поразило количество людей, нуждающихся в хирургическом вмешательстве для компенсации потери слуха. Особенно обратил внимание на то, что среди них было немало детей. С тех пор понял, что не смогу стоять в стороне от проблем людей с нарушениями слуха.

Неправильно будет сказать, что медицинское сопровождение этой категории лиц было лишено внимания государства. Но системно начали смотреть на эту проблему с 2017 года.

Роман Ермоличев отмечает, что проблемой хирургического вмешательства людей с недостатками слуха начали заниматься только с 2017 года

Как осуществляется государственное финансирование компенсации потери слуха у людей, которые в этом нуждаются?

Уже второй год подряд государство обеспечивает стопроцентное финансирование медицинской помощи детям с нарушениями слуха методом кохлеарной имплантации. Своевременное слухопротезирование ребенка обеспечивает нормальное развитие слуха и речи. Ребенок не чувствует физических или социальных ограничений. Зато страна получает трудоспособного гражданина, который в дальнейшем своими налогами благодарит его за помощь. И наоборот, промедление в этом случае увеличивает инвалидизацию, создает предпосылки задержки психологического и слухоречевого развития ребенка. Без своевременной операции человек теряет социальную самодостаточность и становится зависимым от государственных выплат.

Замечу, что в прошлом году государство направило 450 млн гривен на оперативное лечение детей с нарушениями слуха. Соответственно 95% из всех зарегистрированных в очередь на операцию получили помощь. А вместе с ней – шанс на полноценную жизнь.

В частности, были прооперированы 348 из 367 детей, находившихся в очереди на вживление имплантов. Не попали на операцию только те, кто имел противопоказания по состоянию здоровья. В начале 2019-го в очереди на выдачу речевых процессоров находились 198 детей. Однако их получили на самом деле все, кто уже находился в очереди и стал в течение года. Итак, 374 ребенка почувствовали реальную помощь от государства, ведь вовремя были увеличены расходы на их нужды.

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В 2020 году была продлена эта программа?

Да, мы делаем все возможное для того, чтобы в государственном бюджете были заложены соответствующие средства. В этом году на оперативное лечение лиц с нарушениями слуха предусмотрено почти 358 млн гривен. Институтом отоларингологии имени А. Коломийченко НАМН Украины в полном объеме закуплено необходимое оборудование.

Следовательно, речь идет об операциях только для детей, или и взрослые люди могут рассчитывать на государственную поддержку?

Очень вовремя диагностировать проблему. Современные технологии позволяют сделать скрининг слуха даже у новорожденных. Ведь раннее оперативное вмешательство позволит ребенку быстрее адаптироваться в социуме.

Однако и многие взрослые требуют внимания государства. В следующем году также предусмотрены средства на обеспечение слухопротезирования, чтобы продолжать полностью обеспечивать потребность в такой помощи не только детей, но и взрослых.

В 2020 году процесс слухопротезирования взрослых начат. И останавливаться на этом не собираемся.

Роман Ермоличев: "Министерство финансов заложило почти 358 млн гривен на лечение украинцев с недостатками слуха"

Люди, которые нуждаются в компенсации потери слуха, видимо, не знают, как государство может их поддержать?

Вероятно, так и есть. Поэтому спасибо, что мы сегодня ставим эту проблему. О возможности компенсации потери слуха должны знать и слышать.

С целью обеспечения предоставления пациентам бесплатных высокоспециализированных медицинских услуг, за которые платит государство, без доплат из кармана пациента, и сокращения теневых платежей в следующем году запланирован перевод Института на новый механизм финансового обеспечения предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи (от содержания учреждения до оплаты за услугу).

Сейчас в Институте отоларингологии есть достаточное количество медицинского оборудования, но запланировано его пополнение и в следующем году для оказания помощи всем, кто нуждается в такой помощи.

Сколько лиц, нуждающихся в кохлеарной имплантации и замене языковых процессоров, воспользовались поддержкой государства в этом году?

За десять месяцев помощь получили 227 детей и 48 взрослых. Сейчас на кохлеарную имплантацию и замену языковых процессоров ожидают 276 детей и 159 взрослых.

Стоит заметить, что в 2021 году в очередь на кохлеарную имплантацию и получение языковых процессоров может зарегистрироваться (исходя из среднегодовых показателей заболеваемости на глухоту) около 340-350 детей и 40-50 взрослых. Ожидаем, что количество взрослых людей с нарушениями слуха, которые смогут от них избавиться раз и навсегда, будет увеличиваться.

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А на что именно в кохлеарной имплантации направляются средства из государственного бюджета?

Государство финансирует закупку кохлеарного импланта, средняя стоимость которого около 750 тыс. гривен. Согласитесь, такая сумма – не по карману многим семьям.

Из государственного бюджета осуществляется закупка языковых процессоров, средняя стоимость которых достигает 285 тыс. гривен.

Расходы по проведению оперативного вмешательства и лечения пациента после операции в стационаре также финансируются из государственного бюджета. Дополнительно к указанным средствам выделяется около 10 тыс. грн на расходные материалы, необходимые во время оперативного вмешательства, и медикаменты, которые индивидуально назначаются врачом и предусмотрены протоколом лечения.

Следовательно, стоимость лечения одного уха пациента составляет более 750 тысяч гривен.

Замечу, что в Институте отоларингологии до 167 имплантов и речевых процессоров, оставшихся с прошлого года, за средства государственного бюджета приобретено дополнительно еще 287 имплантов и 378 языковых процессоров. Из них 229 установлено детям, и 49 – взрослым. По состоянию на октябрь 2020-го имеем резерв 252 языковых процессоров и 302 импланта. Итак, могу заверить, что каждый, кто имеет нарушения слуха и показания к оперативному вмешательству, получит помощь от государства.

Какие шаги должен сделать тот, кто стремится слышать, чтобы получить помощь?

Прежде всего обратиться за консультацией к врачам поликлиники ГУ "Институт отоларингологии имени А. Коломийченко НАМН Украины", который расположен в г. Киев на ул. Зоологическая, 3. Вся информация есть на официальном сайте этого учреждения.

Что в заключение вы бы хотели добавить?

Министерству финансов Украины чрезвычайно важно знать, насколько эффективны решения о направлении средств государственного бюджета. Именно поэтому мы благодарны специалистам Института отоларингологии за качественную работу по проведению консультаций и кохлеарной имплантации. Ценим сотрудничество с общественными организациями, которые держат руку на пульсе событий и являются голосом заказчиков медицинских услуг – лиц с нарушениями слуха. Речь идет об Украинской ассоциации носителей кохлеарных имплантов, с председателем которой Максимом Терешиным и координатором Натальей Мокрий часто обмениваемся актуальной информацией.

Роман Ермоличев отмечает, что в Украине каждый человек, нуждающийся в кохлеарном импланте, должен знать, что это реально и доступно.

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Важно, что и другие общественные деятели помогают распространять информацию о доступности кохлеарной медицины среди людей.

К сожалению, люди с нарушениями слуха верят в различные мифы и не знают, что компенсировать потерю слуха – реально и доступно. Чтобы изменить качество жизни, стоит поверить в возможность этого и не бояться сделать первый шаг – обратиться за консультацией к врачу. Государство, со своей стороны, гарантирует помощь. В проекте госбюджета на 2021 год соответствующие средства заложены.