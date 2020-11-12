Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что на допросе в ГБР по делу КСУ он попросил приобщить к следственным действиям секретаря СНБО Алексея Данилова и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Речь идет об их заявлениях относительно российских вмешательств в деятельность Конституционного Суда.

В то же время его уведомили о том, что расследование ведут по 2 статьям Уголовного кодекса. Производство открыли согласно статье о влиянии на государственного деятеля и по захвату власти. Об этом депутат от партии "Голос" сообщил в эфире 24 канала.

Обратите внимание Вопрос отмены безвиза мы сняли, – Офис Президента

Согласно информации от Юрчишина, в ГБР проговаривали то, в чем нардеп видит уголовные преступления. В то же время он обосновал следователю выход Конституционного Суда за пределы своих полномочий.

Из-за того, что решение не является аргументированным, я попросил приобщить позиции судей Головатого и Лемака, а также профессора Хавронюка. А также то, что суд вмешался в деятельность органов исполнительной и законодательной власти,

– рассказал Ярослав Юрчишин.

Также народный депутат предложил приобщить результаты следственных действий в отношении судей Окружного админсуда Киева. Дело в том, что на пленках председатель суда Вовк заявил о заговоре с целью захвата власти, в частности в этом заговоре должен был участвовать и КСУ, отметил Юрчишин.

Справка. Партия "Голос" сообщила, что против судей Конституционного Суда открыли уголовное производство. Его уже внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в ГБР. Уголовное производство начали по статье о захвате государственной власти.

Реакция следователей

По словам нардепа, соответствующее следствие ведет департамент по делам Майдана. Подготовка представителей департамента является достаточной для того, чтобы качественно проводить следствие, считает Ярослав Юрчишин.

"Следователь сразу анализировал перспективы по приобщению пленок ОАСК. Однако для этого нужна межведомственная группа, ведь следствие проводит НАБУ – что может "затянуть" время. Но я увидел желание установить справедливость, вопросы были четкие и аргументированные", – сказал он. Однако народный депутат от партии "Голос" отметил, что его беспокоит факт, что заявление было написано 29 октября, а первые следственные действия состоялись 12 ноября.

Коротко о скандале вокруг КСУ

Конституционный Суд принял изменения в антикоррупционное законодательство. Соответствующим решением суд ограничил полномочия НАПК и признал неконституционным наказание за недостоверное декларирование.

Из-за этого государство рисковало остаться без финансовой поддержки международных партнеров. В частности, шла речь о возможной отмене безвиза с Евросоюзом

Впоследствии президент Украины созвал заседание СНБО и подал в ВР законопроект об увольнении судей КСУ. В то же время в парламенте зарегистрировали альтернативные законопроекты относительно суда.





КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала