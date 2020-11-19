Попытка подорвать сувернитет Украины: в чем Евросоюз обвинил Россию
Европейский союз отреагировал на решение президента России Владимира Путина по упрощению признание "документов". Их выдали в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Евросоюз считает, что это еще одна попытка Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины. Об этом сообщили в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.
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Что говорят в Евросоюзе
В ЕС призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках "Минска".
Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений,
– отметили в ЕС.
Уважение к независимости Украины
В 2019 году выпустили инструкцию по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО. Она призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Признание документов ОРДЛО: что известно
- В России 6 ноября был обнародован указ Владимира Путина, которым кремлевский лидер пытается легализовать незаконную выдачу российских документов в ОРДЛО.
- Еще в 2017 году президент России принял решение, согласно которому, чтобы жители ОРДЛО могли заехать на территорию России, они должны показать пограничникам украинские документы.
- Он отменил это требование. Теперь для въезда в РФ достаточно иметь только "документы" оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР".
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