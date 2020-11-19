Европейский союз отреагировал на решение президента России Владимира Путина по упрощению признание "документов". Их выдали в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Евросоюз считает, что это еще одна попытка Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины. Об этом сообщили в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

Обратите внимание Евросоюз выделит почти 200 миллионов для культуры и бизнеса Украины, – посол Маасикас

Что говорят в Евросоюзе

В ЕС призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках "Минска".

Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений,

– отметили в ЕС.

Отметим! МИД Украины выразил протест из-за "провокационного указа" президента России Владимира Путина.

Уважение к независимости Украины

В 2019 году выпустили инструкцию по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО. Она призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Признание документов ОРДЛО: что известно