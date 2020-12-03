Попытка России легитимизировать боевиков: встреча в формате Арриa состоялась – реакция Совбеза
Россия 3 декабря по Киеву все же провела в ООН встречу "по имплементации минских соглашений". Проходила она в формате Арриa, то есть была неформальной. Правда, пригласил Кремль на мероприятие представителей боевиков на Донбассе, чтобы их легитимизировать. В Совете безопасности ООН уже на такую инициативу РФ отреагировали.
Заявление представителей Совбеза ООН по попытке России легитимизировать боевиков
Соответствующее совместное заявление сделали Великобритания, США и Эстонии. Неофициальный перевод документа в Facebook выложил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
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Встреча, которую провела Россия в ООН, была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, она выступает посредником во внутреннем конфликте,
– отметили представители Совбеза ООН.
По их словам, Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавление вооруженных формирований на оккупированных украинских территориях. Более того, Кремль помогает боевикам военным персоналом и техникой.
Великобритания, США и Эстонии добавляют, что Россия спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 тысяам смертей, ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения.
"Мы повторяем свою поддержку минским договоренностям и твердую приверженность обеспечению мирного решения конфликта. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством, и призываем Россию действовать аналогичным образом. Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели", – говорится в заявлении.
Что об инициативе Кремля говорят в Киеве Украина сорвала попытку России легитимизировать боевиков в ООН по формуле Арриа
Коротко о попытках России легитимизировать боевиков
- 3 декабря Россия провела заседание в формате видеоконференции в рамках Совбеза ООН по формуле Арриа.
- Анонсировали в Москве мероприятие как "первое в истории участие представителей "ЛНР" и "ДНР" в заседании Совета безопасности ООН".
- На самом деле это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использование права вето и тому подобное. Проводили его вне помещений Совбеза ООН.
- Кроме того, западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.
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