Россия 3 декабря по Киеву все же провела в ООН встречу "по имплементации минских соглашений". Проходила она в формате Арриa, то есть была неформальной. Правда, пригласил Кремль на мероприятие представителей боевиков на Донбассе, чтобы их легитимизировать. В Совете безопасности ООН уже на такую инициативу РФ отреагировали.

Заявление представителей Совбеза ООН по попытке России легитимизировать боевиков

Соответствующее совместное заявление сделали Великобритания, США и Эстонии. Неофициальный перевод документа в Facebook выложил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица .

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Встреча, которую провела Россия в ООН, была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, она выступает посредником во внутреннем конфликте,

– отметили представители Совбеза ООН.

По их словам, Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавление вооруженных формирований на оккупированных украинских территориях. Более того, Кремль помогает боевикам военным персоналом и техникой.

Великобритания, США и Эстонии добавляют, что Россия спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 тысяам смертей , ужасным нарушениям прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения.

"Мы повторяем свою поддержку минским договоренностям и твердую приверженность обеспечению мирного решения конфликта. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством, и призываем Россию действовать аналогичным образом. Мы будем продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели", – говорится в заявлении.

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