Поражение из-за "вмешательства" в дела Беларуси, – Лукашенко о результатах выборов в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что итоги местных выборов являются сокрушительным поражением для власти. По его словам, правящая в Украине партия "Слуга народа" показала слабый результат из-за того, что нужно было "не бросать в соседа камнями, а разобраться в себе".
Он сказал, что надо всегда быть честным и надежным для соседа. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям, сообщает БЕЛТА.
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В то же время Лукашенко вспомнил ситуацию, которая произошла после парламентских выборов в Литве. Он отметил, что Вильнюс вмешался в дела Беларуси, поэтому победу одержала оппозиция.
А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Поражение на выборах в местное самоуправление – поэтому не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя,
– сказал Лукашенко.
Итоги выборов 25 октября / Инфографика 24 канала