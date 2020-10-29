Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что итоги местных выборов являются сокрушительным поражением для власти. По его словам, правящая в Украине партия "Слуга народа" показала слабый результат из-за того, что нужно было "не бросать в соседа камнями, а разобраться в себе".

Он сказал, что надо всегда быть честным и надежным для соседа. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям, сообщает БЕЛТА.

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В то же время Лукашенко вспомнил ситуацию, которая произошла после парламентских выборов в Литве. Он отметил, что Вильнюс вмешался в дела Беларуси, поэтому победу одержала оппозиция.

А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Поражение на выборах в местное самоуправление – поэтому не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя,

– сказал Лукашенко.

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Итоги выборов 25 октября / Инфографика 24 канала