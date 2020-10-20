Украинцы определились с тем, каких политиков и партии они больше всего ассоциируют с коррупцией. Среди лидеров есть пятый президент Петр Порошенко и его партия "Европейская Солидарность". В то же время только 10% населения связывают со взятками действующего главу государства Владимира Зеленского.

Крупнейшими коррупционерами украинцы считают ведущих политиков страны. Об отношении населения к ним и их партий говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Каких политиков украинцы считают коррупционерами:

Петра Порошенко – 53% опрошенных,

Юлию Тимошенко – 35%,

Виктора Медведчука – 29,5%,

Юрия Бойко – 24%,

Владимира Зеленского – 10%.

Больше всего с коррупцией Зеленского связывают жители восточных областей, меньше всего – центральных.

Интересно, что 68% респондентов не смогли назвать ни одного политика из перечня, который, по их мнению, имеет "безупречную репутацию". Однако относительно чаще называли Зеленского, кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулу и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Какие партии ассоциируют с коррупцией:

"Европейскую Солидарность" – 49,2% опрошенных,

"Батькивщину" – 32,4%,

"Оппозиционная платформу – За жизнь" – 30,7%,

"Оппозиционный блок" – 14,3%,

"Слугу народа" – 13,6%.

Среди тех, кто связывает "Европейскую Солидарность" со взятками, больше всего жителей Донбасса, меньше всего – Запада. В то же время "ОПЗЖ" коррупционерами считают преимущественно украинцы из западных областей.

Обратите внимание! Опрос проводился в течение 8 – 15 октября 2020 года. В нем приняли участие 1 009 опрошенных из 73 населенных пунктов всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Социологи использовали метод личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.