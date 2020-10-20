Порошенко, Тимошенко и Медведчук: каких политиков украинцы ассоциируют с коррупцией
Украинцы определились с тем, каких политиков и партии они больше всего ассоциируют с коррупцией. Среди лидеров есть пятый президент Петр Порошенко и его партия "Европейская Солидарность". В то же время только 10% населения связывают со взятками действующего главу государства Владимира Зеленского.
Крупнейшими коррупционерами украинцы считают ведущих политиков страны. Об отношении населения к ним и их партий говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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Каких политиков украинцы считают коррупционерами:
- Петра Порошенко – 53% опрошенных,
- Юлию Тимошенко – 35%,
- Виктора Медведчука – 29,5%,
- Юрия Бойко – 24%,
- Владимира Зеленского – 10%.
Больше всего с коррупцией Зеленского связывают жители восточных областей, меньше всего – центральных.
Интересно, что 68% респондентов не смогли назвать ни одного политика из перечня, который, по их мнению, имеет "безупречную репутацию". Однако относительно чаще называли Зеленского, кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулу и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Какие партии ассоциируют с коррупцией:
- "Европейскую Солидарность" – 49,2% опрошенных,
- "Батькивщину" – 32,4%,
- "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 30,7%,
- "Оппозиционный блок" – 14,3%,
- "Слугу народа" – 13,6%.
Среди тех, кто связывает "Европейскую Солидарность" со взятками, больше всего жителей Донбасса, меньше всего – Запада. В то же время "ОПЗЖ" коррупционерами считают преимущественно украинцы из западных областей.