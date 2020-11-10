Мнения о Porsche Cayenne разделились пополам. Одни говорят, что кроссовер очень много потребляет горючего, ненадежный и разорит Вас во время ремонта. Другие же, наоборот, отмечают, что в жизни не встречали более надежной машины. А аппетит соответствует стоимости. Кто же прав, будем разбираться.

Характер и статус

Cayenne для украинцев – это больше, чем спортивный SUV с увеличенным клиренсом. Это кроссовер с характером и статусом. Даже не знаю, чего больше. Пожалуй, характера. Потому что статус – это нечто среднее между Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класс.

Он станет хорошим приобретением, если у Вас есть хоть одна автозаправка в собственности. Если нет – тогда берите дизель или гибрид. Потому что если у него еще и версия "Турбо", то аппетит у него богатырский.

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Porsche Cayenne нельзя назвать "самостоятельным автомобилем". Он создан с использованием технологий, узлов и агрегатов, заимствованных у других моделей концерна Volkswagen AG. Да и не совсем он "немец". Потому что выпускают Cayenne на одном конвейере с VW Touareg и Audi Q7 в Словакии. У них и главные проблемы похожи, и связаны с использованием новейших решений, что не лучшим образом влияет на долговечность конструкции.

Ночью теряет "глаза"

Кроссовер от Porsche выглядит классно, ну пока ночью с него фары не снимут. Проблема была на машинах первой и второй генерации. Там оптика снималась в считанные секунды с помощью линейки и стоили они недешево. Поэтому их часто воровали, а затем продавали через интернет или на авторынках. А вот в этом поколении таких инцидентов не было из-за новой конструкции креплений.

В салоне Cayenne – это настоящий премиум в лучшем смысле этого слова. Даже при очень солидных пробегах по нашим не самым лучшим дорогам, шумов и скрипов в нем почти никогда не возникает. Исключение – автомобили, отреставрированные после серьезных ДТП. При таких ремонтах на мелких деталях салона иногда экономят.

Проблемы с моторами

У "Каена" была широкая линейка двигателей. Во второй генерации, которая выпускалась с 2010 по 2016 год, был выбор из 7 моторов, в том числе пара дизелей и гибрид. Но наш Turbo был самым мощным. V8 с 4,8 литрами рабочего объема, две турбины – все это выдает аж 500 сил. Монстр! И если не считать аппетит и то, что турбины живут не так долго, как хотелось бы, проблем хватает. Главная – в "диете".

На самом деле это хороший и мощный двигатель, но главная его проблема в требовательности к качеству горючего. Стоит лишь несколько раз заправить Cayenne плохим бензином, и детонация может привезти к повреждению хрупкого покрытия цилиндров. В результате на стенках появляются задиры, а поршни придется менять.

Предотвратить эту проблему можно, используя присадки. Это позволит существенно повысить ресурс двигателя. И не верьте мифам, что они могут навредить! Присадки можно доливать в горючее, систему смазки и охлаждения – в зависимости от того, работу какого именно узла и агрегата нужно улучшить и продлить его "жизнь". Но только от серьезных компаний, которые специализируются на изготовлении присадок. Например, как немецкая LIQUI MOLY, в которой вкладывают много денег в разработку и проверку таких присадок. Поэтому им можно и нужно доверять. Ни один автопроизводитель не предостерегает от их использования, а что не запрещено – разрешено и даже рекомендовано. Например, присадки в топливо способны улучшить его характеристики и значительно уменьшить детонацию, которая смертельно опасна для двигателя с таким типом покрытия цилиндров.

Однако присадки не всесильны и если двигатель уже уничтожен детонацией – они не помогут. Лечится эта проблема "гильзовкой". Причем лечится "навсегда" – отремонтированный таким методом двигатель уже не такой привередливый к топливу и имеет гораздо больший моторесурс.

Все двигатели Porsche Cayenne очень привередливы не только к топливу – качество масла тоже очень и очень важно. Нужно заливать масло только рекомендованной вязкости. А вот какой бренд выбрать? Некоторые покупают только масло, на котором написано бренд производителя автомобилей – того же Porsche.

Однако здесь есть важный нюанс – Porsche не производит смазочные материалы, а покупает их у сторонних производителей. Автопроизводители заключают договоры на производство смазочных материалов в своей фирменной упаковке с различными поставщиками. Выбирают тех, кто предложит лучшее качество, меньшую цену, удобную логистику и поддержку. Практически никогда не разглашается информация, какая компания изготовила масло в оригинальной упаковке. Поэтому масло Porsche – это миф. А точно качественное масло будет у официального представителя, например, немецкого производителя LIQUI MOLY. Важно, чтобы оно отвечало указанным в мануале Porsche Cayenne допускам. То же касается и трансмиссионных масел.

Но даже самое качественное масло не "всесильно". Поэтому ни в коем случае не следует увеличивать срок эксплуатации масла. Производитель указывает максимальный промежуток между заменами в 15 тысяч километров. Превышение этого срока приводит к быстрому износу деталей двигателя. В наших условиях, (пробки, короткие поездки, перепады температур, жара, холод, высокие скорости и нагрузки), этот интервал следует сокращать, иногда вдвое. Однако ни в коем случае не увеличивать!

Более о мифах автовладельцев – здесь

Не догнать!

Едет Porsche с турбомотором удивительно весело. Еще бы – 500 сил и 700 Нм момента. Поэтому Cayenne имеет динамику суперкара. Ferrari в 90-х хуже разгонялись. Отсюда и 4,7 секунд до сотни и 278 км максимальной скорости. А расход горючего – только завод декларирует 16,2 в городе. На самом деле гораздо больше двадцати! 100-литрового бака хватает не надолго.

Автоматическая коробка передач Porsche Cayenne относительно надежная. Официальные рекомендации по обслуживанию рекомендуют менять в ней масло каждые 200 тыс км. Этот большой промежуток обязывает владельца использовать материалы лучшего качества.

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К подвеске, несмотря на ее сложность, особых замечаний нет. Почти все элементы легко выхаживают около 100 тыс км. Даже топовые комплектации, с активными стабилизаторами и пневматической подвеской, очень неплохо себя зарекомендовали. Пневмобалоны хорошо защищены от грязи, что положительно сказывается на их ресурсе, а активные стабилизаторы требуют разве что своевременной замены тяг и втулок. Только при пробегах более 300 тыс км по украинским дорогам может потребоваться замена сайлентблоков подрамника, а это относительно дорогостоящая операция.

В версии GTS и Turbo есть проблемы с резиной и тормозами. В том смысле, что передняя резина изнашивается очень быстро, так же и колодки с дисками. Они не выдерживают довольно тяжелый автомобиль вместе с активным драйвом. Поэтому если ездить агрессивно, то тормозные диски перегреваются и дают очень неприятную вибрацию. Менять их приходится часто. А что же вы хотели: остановить машину весом в 2200 килограмм – это не шутки. При этом существенно изнашивается внешний край шины, – это плата за управляемость и послушность.

Как и в других премиальных автомобилях концерна VAG неполадки в электрике и электронике часто смущают владельцев. При этом часть операций по диагностике и адаптации можно делать самостоятельно, имея адаптер VAG-COM или "Вася диагност", который стоит около 50 долларов. Но для более серьезных операций, например для прошивки карт, приходится обращаться в специализированные сервисные центры.

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Разница в цене огромная

На рынке подержанных авто предложений продажи Porsche Cayenne достаточно: только второго поколения, которое выпускалось с 2010 по 2017 год, на сайтах объявлений около семи десятков предложений. Диапазон цен – от 27 до 120 тысяч. Представьте себе разницу в состоянии машин!

Надо понимать, что вы покупаете очень технологичный автомобиль от одного из самых дорогих брендов Европы. Большинство запчастей стоит дорого и поэтому многие владельцы покупают аналоги от Volkswagen Touareg, если они конечно есть. Но в этой машине, как и в любом высокотехнологичном авто, экономить на деталях и обслуживании нельзя. Иначе новому владельцу достанется проблемная машина, которая опустошит его карманы и дополнит форумы истериками о ненадежности техники.