Группу компаний «Трансинвестсервис» заподозрили в выводе в оффшоры значительных сумм и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен в год.

Журналисты программы «Чрезвычайные новости» на ICTV заинтересовались деятельностью ТИС.

ТИС – крупнейшая в Украине частная портовая группа, в которую входит 6 морских терминалов в акватории государственного порта «Южный». Совладелец компании, которая позиционирует себя как «история украинского успеха», бизнесмен Андрей Ставницер. Однако большая часть предприятий принадлежит одиозному российскому миллиардеру Алексею Федорычеву и зарегистрирована за рубежом. Сам россиянин живет в Монако, некоторые фирмы зарегистрированы там, а остальные – в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии. Такая сложная схема собственности позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу.

Частная стивидорная компания ТИС переваливает наибольший поток грузов в порту «Южный», но налогов платит вдвое меньше, чем государственный конкурент, – говорится в программе. По предварительным расчетам экспертов за год государство недополучает минимум 600 млн грн налогов. В государственной стивидорной компании, работающей в порту «Южный» это объясняют государственным налоговым регулированием и отчислениями, которые отличаются в государственном предприятии и частной компании. На официальные запросы ICTV Государственная налоговая служба и пресс-служба самого Ставницера отказались комментировать журналистам этот вопрос.

Среди других схем – буксирный бизнес дочерней компании ТИС P&O Marytime. С 4 единиц буксирного флота 2 судна последняя завезла в Украину, используя схему временного ввоза. Фактически, это морские «евробляхи», ввозимые без уплаты всех пошлин в бюджет. Заявленную стоимость буксиров занизили, а арендную плату за их использование зарубежной компании наоборот завысили. Это позволило еще больше уменьшить уплаты в бюджет НДС, акцизного сбора и налога на прибыль. Как отмечают эксперты, только за счет такой схемы объем средств, которые не доходят до налогообложения, в год может достигать 3 и больше миллионов гривен.

Несмотря на это, частной компании ТИС разрешили забирать себе часть государственного корабельного сбора согласно приказу Мининфраструктуры №316. По оценкам экспертов, за последние семь лет объемы этих средств могут достигать сотни миллионов долларов. По назначению эти деньги должны идти на улучшение портовой инфраструктуры. Однако, когда ТИС запускал самый дорогой в стране зерновой терминал «Нептун», проведение дноуглубления к причалу, где он расположен, стоимостью 1 млрд гривен полностью профинансировало государство.