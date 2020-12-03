Портал Tut.by уже не СМИ в Беларуси: что известно
Суд Минска лишил один из крупнейших белорусских новостных порталов Tut.by статуса СМИ. Причина – публикации якобы ложной информации, которая угрожала государственным интересам.
У Tut.by забрали статус СМИ: детали
Дело открыли по иску Министерства информации Беларуси. Там утверждают, что журналистские расследования вредят государственным интересам. Об этом сообщили в Tut.by.
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Экономический суд Минска 3 декабря лишил портал Tut.by статуса СМИ.
Мининформации Беларуси заявило, что журналисты наносили ущерб государственным интересам, публикуя материалы о нарушении работы Центральной избирательной комиссии во время выборов президента, взяточничестве и работе силовиков.
Истец заявляет, что журналисты завысили суммы выплат работникам Комитета госконтроля, чем якобы дезинформировали читателей о порядке распределения и трат денег из бюджета.
Кроме того, сторона обвинения утверждает, что публикация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях.
Что говорят защитники журналистов
Адвокаты Tut.by отметили, что в Министерстве информации так и не указали, в чем именно заключается в этой ситуации государственный интерес.
Журналисты также заявили, что потеря порталом статуса СМИ будет ограничивать право граждан на доступ к достоверной информации.
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Что этому предшествовало
- Ранее Министерство информационной политики направило журналистам портала 4 предупреждения за указанные публикации.
- По закону, Tut.by могли лишить статуса СМИ уже после 2 и больше письменных предупреждений в течение года.
- 18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска интернет-издания.
- А 1 октября по приказу министра информации Игоря Луцкого действие статуса СМИ для Tut.by приостановили на 3 месяца, то есть до 30 декабря 2020 года.
- В издании заявляли, что продолжат свободно работать как онлайн-ресурс.
- Интересно, что портал Tut.by был основан еще в 2000 году, однако до 2019 года работал без устава вообще.
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