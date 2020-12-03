Суд Минска лишил один из крупнейших белорусских новостных порталов Tut.by статуса СМИ. Причина – публикации якобы ложной информации, которая угрожала государственным интересам.

У Tut.by забрали статус СМИ: детали

Дело открыли по иску Министерства информации Беларуси. Там утверждают, что журналистские расследования вредят государственным интересам. Об этом сообщили в Tut.by.

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Экономический суд Минска 3 декабря лишил портал Tut.by статуса СМИ.

Мининформации Беларуси заявило, что журналисты наносили ущерб государственным интересам, публикуя материалы о нарушении работы Центральной избирательной комиссии во время выборов президента, взяточничестве и работе силовиков.

Истец заявляет, что журналисты завысили суммы выплат работникам Комитета госконтроля, чем якобы дезинформировали читателей о порядке распределения и трат денег из бюджета.

Кроме того, сторона обвинения утверждает, что публикация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях.

Что говорят защитники журналистов

Адвокаты Tut.by отметили, что в Министерстве информации так и не указали, в чем именно заключается в этой ситуации государственный интерес.

Журналисты также заявили, что потеря порталом статуса СМИ будет ограничивать право граждан на доступ к достоверной информации.

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