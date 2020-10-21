Адвокатура попередила Портнову за хамство і погрози в соцмережах
Адвокатська комісія вирішила притягнути до дисциплінарної юриста та політика часів Януковича Андрія Портнова за хамство і погрози в соцмережах.
Відповідне рішення прийняла Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, повідомляє "5 канал".
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Чому Портнову винесли попередження
Рішення ухвалили після розгляду скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ".
- Після розгляду скарги комісія зазначила, що Портнов використовує акаунти в соцмережах для погроз і таврування людей із протилежними політичними поглядами.
- Також у матеріалах розгляду скарги зазначили, що Портнов допускає "брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів".
- Крім цього, чиновник часів Януковича, використовує статус адвоката як підставу отримання інформації з обмеженим доступом із прямим порушенням норм. Таким чином Портнов ставить під удар репутацію адвоката.
Відтак комісія визнала, що публічні висловлювання Портнова, що містять нецензурну лексику і погрози, суперечать принципам професійної етики адвокатів.
Що каже Портнов
Портнов відреагував на рішення КДКА в Facebook, відзначивши, що "як винесли попередження, так і скасують".