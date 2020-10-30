В порту Албании задержали яхту с украинцами, - СМИ
В порту Влёры, что в Албании, задержали яхту с четырьмя украинцами. Они направлялись из Турции в Черногорию.
Задержали граждан Украины по обвинению в нарушении албанской границы. Об этом сообщает Балканский обозреватель.
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Инцидент произошел в городе Влёра. Полиция подозревает, что яхту могли использовать в криминальных целях.
На ее борту были четверо украинцев. Известно, что они направлялись в Черногорию из Турции.
В МИД Украины пока этот инцидент не комментируют.
В албанском городе Влера задержали яхту с украинцами: смотрите карту
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