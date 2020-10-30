В порту Влёры, что в Албании, задержали яхту с четырьмя украинцами. Они направлялись из Турции в Черногорию.

Задержали граждан Украины по обвинению в нарушении албанской границы. Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Ранее Из пиратского плена вернулись 6 украинских моряков: что известно

Инцидент произошел в городе Влёра. Полиция подозревает, что яхту могли использовать в криминальных целях.

На ее борту были четверо украинцев. Известно, что они направлялись в Черногорию из Турции.

В МИД Украины пока этот инцидент не комментируют.

Обратите внимание! Албания впускает украинских туристов без каких-либо карантинных мер. При возвращении домой путешественникам также не нужно проходить самоизоляцию или делать тест, ведь Албания находится в "зеленом" списке Минздрава.

В албанском городе Влера задержали яхту с украинцами: смотрите карту