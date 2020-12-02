В Mercedes, который на пароме прибыл в Одесскую область из Болгарии, 1 декабря нашли тело 57-летнего иностранца. Обстоятельства его смерти выясняют полицейские.

Личность умершего копы еще не установили, сообщает "Думская". Известно лишь, что он был гражданином Турции 1963 года рождения.

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По предварительным данным, никаких следов насилия на его теле не нашли.

Как нашли умершего

Вечером 1 декабря работники паромного комплекса, прибывшего из болгарского города Варна обратили внимание на грузовик Mercedes, в котором находился мужчина без сознания. Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали его смерть.

На месте происшествия работали также следователи полиции. Они открыли уголовное дело.

Впрочем, судя по всему, привлекать к ответственности за смерть мужчины никого не будут. Поскольку смерть, как говорят эксперты, наступила по естественной причине. Окончательно это станет известно после получения результатов судмедэкспертизы.