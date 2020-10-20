Порвут на куски: Лукашенко начал запугивать своих сторонников
Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал запугивать не только протестующих, но и своих сторонников. По словам Лукашенко, оппозиция порвет их на куски.
Что сказал Лукашенко
По мнению Лукашенко, сегодня Беларусь нуждается в надежных и верных своей стране людях. Об этом действующий самопровозглашенный президент заявил во время совещания со своими соратниками, сообщило агенство БЕЛТА.
Обратите внимание Найдем каждого, чтобы ответили за свои действия, – Лукашенко пригрозил протестующим
Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос у вас: что будет с вами без меня?
– подчеркнул Лукашенко.
Действующий самопровозглашенный президент заявил, что в глубинке Беларуси люди работают и "добывают хлеб насущный", которым кормят, в частности, Минск. Однако некоторые не понимают, что такое страна, поэтому расшатывают ситуацию в столице.
Себя и свое окружение Лукашенко назвал "хозяйственниками". Они якобы беспокоились о благосостоянии своего народа и проглядели тот миг, когда стоило заняться идеологическим просвещением белорусов.
Лукашенко также признался, что очень волнуется за свое окружение, с которым якобы может расправиться оппозиция.
"Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Так порвут на куски", – пожаловался Лукашенко.
Главные "зашквары" Лукашенко за октябрь
- Лукашенко заявил, что именно за его деньги лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская смогла выехать за границу. В Беларуси Тихановскую якобы хотели сжечь, и именно Лукашенко ее спас.
- В Беларуси вдруг отменили аккредитацию всех иностранных СМИ. Сделали это якобы с целью обеспечить информационную безопасность страны.
- Лукашенко, который ранее говорил, что Беларусь победила коронавирус, и даже провел массовый парад в пик пандемии, вдруг взялся запугивать народ COVID-19. Он заявил, что протесты увеличивают количество зараженных.