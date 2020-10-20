Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал запугивать не только протестующих, но и своих сторонников. По словам Лукашенко, оппозиция порвет их на куски.

Что сказал Лукашенко

По мнению Лукашенко, сегодня Беларусь нуждается в надежных и верных своей стране людях. Об этом действующий самопровозглашенный президент заявил во время совещания со своими соратниками, сообщило агенство БЕЛТА.

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Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос у вас: что будет с вами без меня?

– подчеркнул Лукашенко.

Действующий самопровозглашенный президент заявил, что в глубинке Беларуси люди работают и "добывают хлеб насущный", которым кормят, в частности, Минск. Однако некоторые не понимают, что такое страна, поэтому расшатывают ситуацию в столице.

Себя и свое окружение Лукашенко назвал "хозяйственниками". Они якобы беспокоились о благосостоянии своего народа и проглядели тот миг, когда стоило заняться идеологическим просвещением белорусов.

Лукашенко также признался, что очень волнуется за свое окружение, с которым якобы может расправиться оппозиция.

"Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Так порвут на куски", – пожаловался Лукашенко.

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