На западе Украины 5 декабря ожидают сильные порывы ветра. А в Киеве до конца суток будет туман. Из-за ухудшения погоды в западных областях и столице объявили первый уровень опасности.

О непогоде 5 декабря на западе и в Киеве сообщают на сайте Укргидрометцентра.

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Ветры на западе

Порывы ветра в регионе будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого на западе страны объявили І уровень опасности – желтый.

В каких областях 5 декабря прогнозируют мощные ветры:

Львовской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Волынской;

Ровненской;

Тернопольской;

Хмельницкой.

Несмотря на ветер, в этих областях будет тепло. Столбики термометров поднимутся от +5 и до +12 градусов.

Туман в столице

Зато Киев накроет туман, который будет сохраняться до конца суток 5 декабря. Видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве и области также объявили І уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Воздух в столице прогреется до 0...+2 градусов.



Где в Украине 5 декабря прогнозируют непогоду / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков, зимой погода будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.