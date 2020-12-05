Мощные порывы ветра и туман: в каких областях прогнозируют непогоду
На западе Украины 5 декабря ожидают сильные порывы ветра. А в Киеве до конца суток будет туман. Из-за ухудшения погоды в западных областях и столице объявили первый уровень опасности.
О непогоде 5 декабря на западе и в Киеве сообщают на сайте Укргидрометцентра.
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Ветры на западе
Порывы ветра в регионе будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Из-за этого на западе страны объявили І уровень опасности – желтый.
В каких областях 5 декабря прогнозируют мощные ветры:
- Львовской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой;
- Волынской;
- Ровненской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой.
Несмотря на ветер, в этих областях будет тепло. Столбики термометров поднимутся от +5 и до +12 градусов.
Туман в столице
Зато Киев накроет туман, который будет сохраняться до конца суток 5 декабря. Видимость составит 200 – 500 метров.
В Киеве и области также объявили І уровень опасности – желтый.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Воздух в столице прогреется до 0...+2 градусов.
Где в Украине 5 декабря прогнозируют непогоду / Скриншот из сайта Укргидрометцентра
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