Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова утверждает, что обещанные посадки в Украине все же происходят. В то же время она готова прийти в Верховную Раду в любое время и отчитаться о своей работе. Поскольку ей есть, чем гордиться.

Когда будут посадки: что ответила Венедиктова

Об этом Венедиктова рассказала в комментарии ТСН . По ее словам, сейчас Высший антикоррупционный суд принял 10 реальных приговоров лишения свободы .

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"Это что, нет посадок? Там и прокуроры, и судьи, и СБУ. Я в качетве генпрокурора дала три подозрения народным депутатам и пятому президенту Украины ", - отметила она.

Генпрокурорка добавляет, что готова прийти в любое время в Верховную Раду, чтобы отчитаться перед депутатами. И на основании этого будут принимать решение, оставлять ли ее в должности.

Я хочу показать депутатам статистику нашей работы. Несмотря на коронавирус, несмотря на то, что прокуроры были в аттестации, у нас показатели – выше, чем в прошлом и позапрошлом году,

– убеждает руководительница Офиса генпрокурора.

В то же время она подчеркнула, главная задача генерального прокурора – проводить координационные совещания, а в последние годы их не было.

"Я за семь месяцев провела три. Сейчас в перспективе реально надо сделать координационную работу по экологии. Потому что в государстве есть три главные беды – это война , коррупция и экология , которая действительно на нас влияет каждый день", – говорит Венедиктова.

Поэтому, подчеркивает она, есть вещи, которыми уже может гордиться и отчитываться. И по цифрам ее показатели превышают предыдущие годы.

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