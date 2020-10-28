Посадки и подозрения: Венедиктова похвасталась высокими показателями в должности генпрокурора
Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова утверждает, что обещанные посадки в Украине все же происходят. В то же время она готова прийти в Верховную Раду в любое время и отчитаться о своей работе. Поскольку ей есть, чем гордиться.
Когда будут посадки: что ответила Венедиктова
Об этом Венедиктова рассказала в комментарии ТСН. По ее словам, сейчас Высший антикоррупционный суд принял 10 реальных приговоров лишения свободы.
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"Это что, нет посадок? Там и прокуроры, и судьи, и СБУ. Я в качетве генпрокурора дала три подозрения народным депутатам и пятому президенту Украины", - отметила она.
Генпрокурорка добавляет, что готова прийти в любое время в Верховную Раду, чтобы отчитаться перед депутатами. И на основании этого будут принимать решение, оставлять ли ее в должности.
Я хочу показать депутатам статистику нашей работы. Несмотря на коронавирус, несмотря на то, что прокуроры были в аттестации, у нас показатели – выше, чем в прошлом и позапрошлом году,
– убеждает руководительница Офиса генпрокурора.
В то же время она подчеркнула, главная задача генерального прокурора – проводить координационные совещания, а в последние годы их не было.
"Я за семь месяцев провела три. Сейчас в перспективе реально надо сделать координационную работу по экологии. Потому что в государстве есть три главные беды – это война , коррупция и экология, которая действительно на нас влияет каждый день", – говорит Венедиктова.
Поэтому, подчеркивает она, есть вещи, которыми уже может гордиться и отчитываться. И по цифрам ее показатели превышают предыдущие годы.
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Ирина Венедиктова в должности генпрокурора: основное
- Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора по итогам голосования на внеочередном заседании Рады 17 марта: ее кандидатуру поддержали 269 народных избранников.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Собственно Зеленский и внес в парламент представление о назначении ее генпрокурором.
- На этом посту Венедиктова заменила Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие еще 5 марта.
- Сама же Венедиктова до этого временя исполняла обязанности руководительницы Государственного бюро расследований.