Пошел за грибами, а принес клад: поляк в лесу случайно нашел монеты XVIII века
Поляк Богуслав Румински во время прогулки в лесу нашел 66 серебряных монет XVIII века. Собирая грибы, мужчина поскользнулся и, чтобы спастись от падения, случайно схватил клад.
Монеты мужчина обнаружил вблизи села Иезуицка-Струга в Куявско-Поморском воеводстве. Об этом говорится в сообщении The first news.
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О своей фантастической находке Румински сообщил региональному управлению охраны природы в Быдгоще.
Вскоре на место происшествия прибыли археологи во главе с профессором Университета Адама Мицкевича в Познани. Они обнаружили еще 13 монет.
Что известно о монетах
- Клад состоит из 83 монет. Видимо, их спрятали сразу после чеканки.
- Большинство из них – номиналом 6 грошей, однако есть и по 18 грошей.
- Все монеты датируются 1657 и 1667 годами.
- Клад передали в региональное управление охраны природы.
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