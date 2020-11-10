Поляк Богуслав Румински во время прогулки в лесу нашел 66 серебряных монет XVIII века. Собирая грибы, мужчина поскользнулся и, чтобы спастись от падения, случайно схватил клад.

Монеты мужчина обнаружил вблизи села Иезуицка-Струга в Куявско-Поморском воеводстве. Об этом говорится в сообщении The first news.

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О своей фантастической находке Румински сообщил региональному управлению охраны природы в Быдгоще.

Вскоре на место происшествия прибыли археологи во главе с профессором Университета Адама Мицкевича в Познани. Они обнаружили еще 13 монет.

Что известно о монетах