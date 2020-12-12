Через 51 год команде экспертов из 3 стран удалось расшифровать вторую из четырех криптограмм, отправленных американским серийным убийцей по прозвищу Зодиак, в местные газеты больше полувека назад. Маньяка так и не поймали, его настоящее имя – до сих пор загадка.

Впрочем, следствие продолжается, и все это время послание злоумышленника пытались расшифровать, чтобы хоть немного приблизиться к раскрытию дела. Шифр, который наконец удалось разгадать, поступил в редакцию газеты San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор изучался экспертами по криптографии. 11 декабря один из специалистов Дэвид Оранчак представил текст письма, пишет The Guardian.

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Эксперты смогли разгадать так называемый "Шифр 340" – он был назван так из-за количества символов. При написании маньяк использовал только заглавные буквы без пунктуации, а в слове рай допустил ошибку: написал paradice вместо paradise.

Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь поймать меня. Это был не я на телевизионном шоу, где поднимался вопрос обо мне. Я не боюсь газовой камеры, поскольку она отправит меня в рай еще быстрее. Потому что теперь у меня достаточно рабов, которые работают на меня, а у других нет ничего, когда они добираются до рая, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти,

– говорится в послании маньяка.

При этом шифр, использованный в этом послании, отличался от предыдущего. Если в первом письме нужно было подобрать буквы, которым соответствовали определенные символы, то в новом шифре слова выстраивались по диагонали, а также смещались в сторону.



Шифр Зодиака, который удалось разгадать за более чем полвека

В ФБР подтвердили информацию о том, что послание расшифровали, хоть и признали: оно мало чем поможет правоохранителям, которые пытаются найти убийцу на протяжении уже нескольких десятилетий. Впрочем, там заверили, что расследование дела Зодиака продолжается.

"Убийца Зодиак терроризировал несколько общин в Северной Калифорнии. И даже с течением десятилетий мы продолжаем искать справедливость для жертв этих жестоких преступлений", – сказала пресс-секретарь ФБР Кэмерон Пола.

Расшифрованная криптограмма – вторая из четырех. Первый код, отправленный убийцей, был разгадан практически сразу же местной супружеской парой. Он тоже был неинформативным, в записке говорилось:

Я люблю убивать, поскольку это очень весело.

Что известно о Зодиаке