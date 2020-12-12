Послание загадочного серийного убийцы Зодиака удалось расшифровать спустя полвека
Через 51 год команде экспертов из 3 стран удалось расшифровать вторую из четырех криптограмм, отправленных американским серийным убийцей по прозвищу Зодиак, в местные газеты больше полувека назад. Маньяка так и не поймали, его настоящее имя – до сих пор загадка.
Впрочем, следствие продолжается, и все это время послание злоумышленника пытались расшифровать, чтобы хоть немного приблизиться к раскрытию дела. Шифр, который наконец удалось разгадать, поступил в редакцию газеты San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор изучался экспертами по криптографии. 11 декабря один из специалистов Дэвид Оранчак представил текст письма, пишет The Guardian.
Смотрите также Брендона Бернарда казнили в США: что известно о его преступлении и жертвах
Эксперты смогли разгадать так называемый "Шифр 340" – он был назван так из-за количества символов. При написании маньяк использовал только заглавные буквы без пунктуации, а в слове рай допустил ошибку: написал paradice вместо paradise.
Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь поймать меня. Это был не я на телевизионном шоу, где поднимался вопрос обо мне. Я не боюсь газовой камеры, поскольку она отправит меня в рай еще быстрее. Потому что теперь у меня достаточно рабов, которые работают на меня, а у других нет ничего, когда они добираются до рая, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти,
– говорится в послании маньяка.
При этом шифр, использованный в этом послании, отличался от предыдущего. Если в первом письме нужно было подобрать буквы, которым соответствовали определенные символы, то в новом шифре слова выстраивались по диагонали, а также смещались в сторону.
Шифр Зодиака, который удалось разгадать за более чем полвека
В ФБР подтвердили информацию о том, что послание расшифровали, хоть и признали: оно мало чем поможет правоохранителям, которые пытаются найти убийцу на протяжении уже нескольких десятилетий. Впрочем, там заверили, что расследование дела Зодиака продолжается.
"Убийца Зодиак терроризировал несколько общин в Северной Калифорнии. И даже с течением десятилетий мы продолжаем искать справедливость для жертв этих жестоких преступлений", – сказала пресс-секретарь ФБР Кэмерон Пола.
Расшифрованная криптограмма – вторая из четырех. Первый код, отправленный убийцей, был разгадан практически сразу же местной супружеской парой. Он тоже был неинформативным, в записке говорилось:
Я люблю убивать, поскольку это очень весело.
Что известно о Зодиаке
- Это – один из самых загадочных преступников в истории. Он совершал свои преступления в конце 60-х годов на территории Северной Калифорнии и Сан-Франциско. Его личность до сих пор не установлена. Прозвище Зодиак маньяк придумал себе сам.
- Зодиака связывают с 5 убийствами, совершенными в районе залива Сан-Франциско, еще 2 его жертвам удалось скрыться. Сам маньяк утверждал, что число убитых им людей достигает 37.
- Убийца начал писать в газеты в 1969 году, отправляя свои шифры и угрожая новыми убийствами, если те не опубликуют их.
- Всего существует четыре криптограммы, убийца утверждал, что в одной из них будет раскрыта его личность. Поиски преступника продолжаются уже больше полувека.
- О Зодиаке и его шифрах было снято сразу несколько фильмов, самый известный из них в 2007 году создал режиссер Дэвид Финчер.
Поделиться новостью