После 23:00 4 декабря в Одесском облсовете депутатам все же удалось собраться на первую сессию. До этого было 12-часовое противостояние депутатов с драками и с уничтожением мебели.

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После начала заседания депутаты формально приняли присягу, то есть подписали бумажки. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Далее началось самое главное, а именно тайное голосование за председателя собрания. На эту должность претендовали 2 человека – "слуга народа" Григорий Диденко и представитель ОПЗЖ Вадим Шкаровский.

В итоге председателем Одесского облсовета стал Диденко: его поддержали 44 депутата. В то же время за Шкаровского свои голоса отдали 40 человек.

По данным журналистов, пророссийская ОПЗЖ делала все, чтобы председателем совета стал ее представитель. В ход шел даже подкуп депутатов – суммы доходили до 75 тысяч долларов.

Добавим, что вечером в сессионном зале зарегистрировались все 84 депутата. Регистрация депутатов происходила поднятием рук, поскольку ранее во время драки народные избранники сломали систему голосования.

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Блокирования сессии началось еще утром 4 декабря. Это делали депутаты 3 политических сил: ОПЗЖ, "За будущее" и "Партии Шария".

Они требовали, чтобы территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 представителей партии "За будущее".

Блокировщики считали виновниками промедления с регистрацией депутатов представителей партии "Слуга народа". Те, по их словам, якобы пытались таким образом добиться избрания нужного им человека председателем облсовета.

добиться В территориальной избирательной комиссии объяснили, что "не успели рассмотреть заявления, потому подали их поздно, а сегодня нет кворума".

Впоследствии в зале возникла толкотня , а затем вспыхнула потасовка с участием нескольких десятков человек. Среди них были как депутаты облсовета, так и их коллеги из Верховной Рады и муниципальных собраний.

толкотня После этих событий нардеп Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки. Также депутаты разнели часть мебели в зале.