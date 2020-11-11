После операции умерла жена экс-министра здравоохранения Квиташвили
Супруга бывшего главы Минздрава Александра Квиташвили 35-летняя Анастасия Островская скончалась 8 ноября. Во время хирургического вмешательства женщине якобы повредили сосуды.
О смерти жены Квиташвили сообщил на своей странице в фейсбуке. Сообщение экс-министра закрыто для посторонних лиц, пишет 24 канал.
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Я люблю тебя, где бы ты ни была. Я потерпел неудачу. Я не смог тебя спасти. Прости меня,
– написал экс-министр.
Умерла 35-летняя жена экс-министра Минздрава Александра Квиташвили / скриншот Chas News
Что известно о смерти Островской
По данным издания Chas News, Островской делали плановую операцию на желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства ей якобы повредили сосуды. Врачи пытались спасти женщину в течение 10 часов.
Сам Квиташвили в комментарии изданию рассказал, что его жене провели 4 операции.
"Простите, у меня сейчас нет сил об этом говорить. Занимаюсь оформлением бумаг", – сказал муж Островской.
Как в Фейсбуке сообщила Инна Голованчук, прощание с умершей состоится 11 ноября в Киеве.
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