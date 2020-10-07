Эксперт отметил, что экологическая тематика не стала предметом серьезной работы у политиков, несмотря на предвыборные лозунги.

После местных выборов экологическая ситуация в стране не станет лучше, несмотря на предвыборные обещания политиков, поскольку они не предлагают конкретных решений проблем окружающей среды.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Социолог считает, что после выборов экологическая ситуация в стране не изменится в лучшую сторону.

«Конечно же, если политики поднимают экологическую тематику, то к ним интереса больше, чем к другим партиям. Экология – это один из способов привлечь внимание к себе. Но только когда политики будут использовать тему экологии с конкретными решениями, только тогда будет реальная польза для людей. Но легче всего забыть за эту тему и заниматься политическим популизмом»,

– сказал он.

Небоженко считает, что тему экологии активно используют в промышленных регионах перед выборами, поскольку это очень чувствительная для граждан тема, связанная со здоровьем и будущим. Но партии не дают конкретных решений таких проблем.

«Наши субъекты политики и наши партии во время избирательной кампании пытаются эксплуатировать тему экологии, но не дают конкретных профессиональных решений. Вот это болезнь наших партий», - сказал он.

Эксперт отметил, что, несмотря на активные политические манипуляции на тему защиты окружающей среды перед выборами, экологическая тематика не стала предметом серьезной работы у политиков.

«Я считаю, что экологическая тематика не смогла себя утвердить в общеполитическом шуме, где все говорят, что они могут решить проблемы окружающей среды и они ответственны за это. Экология – слишком тонкая вещь, на которую Запад потратил двадцать лет политической культуры, и это при том, что качество экологии у них гораздо выше, чем в Украине. Пока я не вижу серьезных разговоров на экологическую тему», - подчеркнул социолог.

Как сообщал УНИАН, специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Также сокращаются популяции рыбных видов.

Кроме того, в некоторых областях Украины более 80% территории занимают пахотные земли, что мешает природе в полной мере предоставлять экосистемные услуги: чистую воду и воздух, благоприятный климат и плодородные почвы.

Политологи сходятся во мнении, что предвыборные экологические лозунги расфокусируют общественное внимание от проблем коррупции, инфраструктуры и неэффективного управления в стране. А главное - отвлекают внимание от критических проблем в сфере защиты окружающей среды, которые требуют решения.

Экологи утверждают, что в промышленных регионах темой экологии манипулируют с целями предвыборной агитации или для борьбы в бизнесе, что не позволяет решать конкретные проблемы окружающей среды и рушит кредит доверия в обществе