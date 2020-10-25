Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, ушла на самоизоляцию. Дело в том, что она контактировала с больным COVID-19 министром иностранных дел Словении. Об этом стало известно 24 октября – в последний день срока ультиматума, который политик выдвинула Лукашенко с требованием мирной передачи власти.

У министра иностранных дел Словении Анже Логара подтвердили COVID-19 23 октября. Перед этим белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская была с ним на встрече, пишет "РБК-Украина".

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Изданию стало известно, что Тихановская, когда узнала о коронавирусе у главы словенского МИД, решила уйти на самоизоляцию – ограничила свои контакты и запланировала тест на COVID-19.

Все, кто контактировал с Тихановской, проинформированы о риске инфицирования.

Это не мешает работе команды Тихановской: все встречи перенесли в онлайн, идет подготовка к "Дню народного ультиматума" в воскресенье,

– заявили в пресс-службе политика.

Также там заверили, что "Светлана и ее команда всегда придерживались и придерживаются всех рекомендаций и требований медиков".

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Напомним, 25 октября истекает срок "народного ультиматума", который Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко, действующему самопровозглашенному президенту Беларуси.