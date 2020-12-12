Авария нефтяного танкера "Престиж" – стала крупнейшей экологической катастрофой за всю историю Испании и Западной Европы. Вследствие масштабного разлива нефтепродуктов в Атлантическом океане пострадали морская и прибрежная флора и фауна, а очищать берег от мазута пришлось волонтерам.

Танкер "Престиж" 30 октября 2002 года вышел в открытое море из порта в Санкт-Петербурге. В его трюмах было примерно 77 тысяч тонн высокосернистого мазута. Подробнее – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Танкер держал курс на латвийский портовый город Вентспилс, откуда должен был направиться в Гибралтар и в конце до крайнего пункта – города-государства Сингапур. В дальнее плавание на танкере отправились 27 членов экипажа во главе с капитаном судна Апостолосом Мангорасом. Однако в порт в Сингапуре танкеру добраться так и не удалось. Как впоследствии окажется – это путешествие станет для него последним.

Роковые обстоятельства инцидента

Через 2 недели, 13 ноября, когда "Престиж" уже зашел в воды Атлантического океана и находился у берегов испанской Галисии, его застал сильный шторм. Вследствие непогоды в корпусе танкера образовалась трещина, которая достигала 35 метров. В тот же миг в воду начал выливаться мазут и капитан немедленно подал сигнал тревоги. К танкеру отправилась лодка береговой спасательной службы.



Самая страшная экокатастрофа Западной Европы / Фото Totalle Cool Pix

По прибытию спасатели уговаривали капитана покинуть судно, однако он отказался. Руководитель считал, что танкер еще удастся спасти, поэтому позволил эвакуировать только экипаж. Таким образом, на борту "Престижа" остался только он и его первый помощник, которые ожидали дальнейших инструкций, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Он запросил в ближайшем порте разрешение на вход в гавань, однако получил отказ. Начальник обосновал это решение тем, что мазут, который уже в то время вытекал из танкера, нанесет побережью экологический ущерб. Аналогично ответили и отказались принимать корабль и в соседней Португалии.

Предположение правительства Испании

На следующий день правительство Испании распорядилось отбуксировать танкер в океан, подальше от побережья Галисии. Они боялись, что судно в конце расколется и весь мазут из него выльется вблизи их территории. Эти предположения в итоге оправдались. Через 5 дней с начала спасательной операции, 19 ноября, танкер раскололся и пошел ко дну, осев на глубине 3 700 метров. Мазут быстрыми темпами продолжал вытекать из затонувшего судна – ежедневно в океан попадало 125 тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно, образовавшееся на поверхности, тянулось на 4 тысячи метров.

77 тысяч тонн мазута загрязнили территориальные воды:

Испании;

Португалии;

Франции.

Больше всего пострадало западное побережье Галисии, которое накрыл густой черный слой нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в регионе за всю историю. Рыбная промышленность и туристическая индустрия понесли огромные потери. Пострадали местные флора и фауна, вследствие загрязнения погибло 115 тысяч птиц.

Устранение последствий

Устранять последствия экологической катастрофы взялись добровольцы со всей Европы. Более 300 тысяч волонтеров и тысячи военнослужащих очищали от мазута прибрежные территории. Почти полностью ликвидировать отходы удалось только через год. Однако и тогда на отдельных туристических пляжах можно было встретить специальных работников в защитной одежде, которые продолжали очищать берег от остатков нефти. Общий ущерб от загрязнения оценили в 4 миллиарда евро.



Последствия экокатастрофы / Фото Blog Nasua

Местные власти сосредоточили усилия на очистке судового пространства и до последнего уверяли общественность, что все под контролем. В течение нескольких дней после трагедии чиновники упорно отрицали факт экологической катастрофы, чем существенно подорвали доверие общества.

Кроме того, не были применены никакие меры, чтобы обезопасить территорию от дальнейшей утечки остатков мазута. Правительство было убеждено, что на такой глубине отходы замерзнут и не составят угрозы флоре и фауне океана. В итоге через 4 года в воду все-таки вылилась еще часть вещества.

Расследование по делу "Престижа"

В течение следующих 8 лет шло расследование по делу "Престижа". Более 1 500 физических и юридических лиц подали иски против виновников аварии. Рыбаки, в частности, требовали материальную компенсацию на сумму более 2 миллиардов евро. В ходе расследования было возбуждено 55 отдельных уголовных и гражданских дел. Перед судом, в роли обвиняемых, появились:

► капитан судна;

► инженер-механик корабля;

► начальник торгового порта в Галисии, который запретил вход танкеру на его территорию.

Каждому из них грозило наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. В итоге суд оправдал всех троих. Было признано, что авария – это результат стечения обстоятельств и предусмотреть подобное было невозможно. Единственное наказание пришлось отбыть капитану судна. Однако, не из-за совершения экологической катастрофы, а в связи с неповиновением приказу властей отвести судно подальше от испанских берегов.

Как отмечалось, распоряжение отбуксировать "Престиж" было выполнено с некоторой задержкой. За это руководителю присудили 9 месяцев лишения свободы. Страховая компания танкера в конце выплатила почти 23 миллиона евро наиболее пострадавшей провинции Галисии.

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На сегодня крах танкера "Престиж" – одна из крупнейших экологических катастроф связанных с перевозкой нефтепродуктов. Ее последствия считают более серьезными, чем после аналогичной аварии танкера Exxon Valdez у побережья Аляски. Окружающей среде пострадавшей местности еще долгое время придется оправляться от масштабного загрязнения.