Какие последствия будет иметь карантин выходного дня в Украине: объяснение "Слуги народа"
Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине карантин выходного дня. Такое ограничение может привести к абсолютному закрытию учреждений культуры, которые не справятся с экономическим давлением.
Учреждения культуры уже находятся на грани закрытия. Об этом на своей странице в фейсбуке написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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Что сказала Кравчук
Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия – не вечна. Запрет работать на выходных – это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля учреждений культуры закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги,
– заявила Кравчук.
В то же время, по ее словам, учреждения культуры сейчас больше всего соблюдают карантин: "Здесь пытаются сделать все, чтобы и посетитель был в безопасности, и заведение сохранилось вместе с работниками".
Кравчук отметила, что необходимо установить дату отмены такой карантинной меры. Ведь, если постоянно откладывать снятие ограничений, то впоследствии их просто не будет на кого накладывать.
В то же время нардеп обратилась к Кабмину с просьбой еще раз взвесить все "за" и "против" введения карантина выходного дня.
Прошу встать на сторону добродетельных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным,
– заметила Кравчук.
Заметим, правительство может обсудить введение карантина выходного дня 11 ноября. Ограничения могут начать действовать уже 14 ноября.
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