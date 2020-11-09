Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине карантин выходного дня. Такое ограничение может привести к абсолютному закрытию учреждений культуры, которые не справятся с экономическим давлением.

Учреждения культуры уже находятся на грани закрытия. Об этом на своей странице в фейсбуке написала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Что сказала Кравчук

Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия – не вечна. Запрет работать на выходных – это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля учреждений культуры закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги,

– заявила Кравчук.

В то же время, по ее словам, учреждения культуры сейчас больше всего соблюдают карантин: "Здесь пытаются сделать все, чтобы и посетитель был в безопасности, и заведение сохранилось вместе с работниками".

Кравчук отметила, что необходимо установить дату отмены такой карантинной меры. Ведь, если постоянно откладывать снятие ограничений, то впоследствии их просто не будет на кого накладывать.

В то же время нардеп обратилась к Кабмину с просьбой еще раз взвесить все "за" и "против" введения карантина выходного дня.

Прошу встать на сторону добродетельных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным,

– заметила Кравчук.

Заметим, правительство может обсудить введение карантина выходного дня 11 ноября. Ограничения могут начать действовать уже 14 ноября.

Обратите внимание! Карантин выходного дня предусматривает, что на выходных открытыми будут только аптеки, продуктовые магазины, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Заведения питания смогут работать на вынос. Такие ограничения вводят из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом.