Непогода, бушевавшая в Украине в течение 17 октября, наделала немало бед. Так, в Николаевской, Кировоградской и Киевской областях более 140 зданий повреждены. А без электроэнергии остались 43 населенных пункта в Черниговской, Донецкой и Кировоградской областях.

К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Важно Повреждены дома и затоплены улицы: Украину накрыла мощная непогода – фото, видео

В результате непогоды к медикам обратились 3 человека, двоих из них госпитализировали с незначительными травмами.

Всего за минувшие сутки непогода оставила без света 43 населенных пункта в 3 областях, а именно:

Черниговская – 30;

Донецкая – 10;

Кировоградская – 3.

В частности на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, в результате неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалено около 110 деревьев и подтоплено 11 домохозяйств,

– сообщили чрезвычайники.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на утро 18 октября работы по откачке воды завершили. Спасатели обустроили поврежденные крыши полиэтиленовой пленкой и установили пункты обогрева.

Актуально Мощный ливень накрыл Киев: какая ситуация в столице – фото, видео

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли более 130 человек и 51 единицу техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Обратите внимание! В воскресенье, 19 октября, в Украине станет холоднее. На большинстве территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых регионах будет дождливо.