Соединенные Штаты Америки будут нейтрализовать российских агентов. Это будут делать с помощью ужесточения санкций, замораживания счетов и уголовными делами.

США усилит свое влияние во внешней мировой политике. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью "Цензор.НЕТ".

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Позиция Байдена относительно Украины

Позиция Байдена относительно Украины остается неизменной:

► в Украине должна продолжаться борьба с коррупцией;

► государству должны оказать помощь, в частности летальное оружие;

► необходимо продлить санкции против России, пока она не вернет оккупированные территории.

Скорее всего, посла, которого уже утвердили, заменят. В Киев может вернуться Мари Йованович. Она займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине.

Усиление влияния США в мировой политике

По словам нардепа от "Слуги народа", на Парламентской ассамблее НАТО избрали нового президента – конгрессмена из США, демократа из команды Джо Байдена Джерри Коннолли.

По тем фигурантам, которые раскачивают ситуацию в стране, у наших американских партнеров также есть свои инструменты, включая крайне интересные записи разговоров перед президентскими выборами 2019 года,

– отметил Чернев.

Новоизбранный президент Штатов пообещал восстановить отношения с партнерами НАТО и увеличить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Также Байден выступил за продление ряда международных соглашений: