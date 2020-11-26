США заменит посла: Йованович может вернуться в Украину
Соединенные Штаты Америки будут нейтрализовать российских агентов. Это будут делать с помощью ужесточения санкций, замораживания счетов и уголовными делами.
США усилит свое влияние во внешней мировой политике. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью "Цензор.НЕТ".
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Позиция Байдена относительно Украины
Позиция Байдена относительно Украины остается неизменной:
► в Украине должна продолжаться борьба с коррупцией;
► государству должны оказать помощь, в частности летальное оружие;
► необходимо продлить санкции против России, пока она не вернет оккупированные территории.
Скорее всего, посла, которого уже утвердили, заменят. В Киев может вернуться Мари Йованович. Она займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине.
Усиление влияния США в мировой политике
По словам нардепа от "Слуги народа", на Парламентской ассамблее НАТО избрали нового президента – конгрессмена из США, демократа из команды Джо Байдена Джерри Коннолли.
По тем фигурантам, которые раскачивают ситуацию в стране, у наших американских партнеров также есть свои инструменты, включая крайне интересные записи разговоров перед президентскими выборами 2019 года,
– отметил Чернев.
Новоизбранный президент Штатов пообещал восстановить отношения с партнерами НАТО и увеличить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Также Байден выступил за продление ряда международных соглашений:
- договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией;
- возвращение к договору по ракетам средней и малой дальности;
- договор по открытому небу.
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