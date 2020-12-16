Послы Европейского Союза 16 декабря утвердили еще один пакет санкций из-за событий в Беларуси. Заметим, что это уже третий санкционный пакет.

Новый пакет предусматривает ограничения в отношении 29 человек и 7 субъектов. Об этом в твиттере сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Важно Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси, – Кулеба

Теперь пакет санкций должны одобрить министры ЕС по делам окружающей среды. Это может произойти уже в четверг, 17 декабря.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

Что известно о санкциях против Беларуси

В сентябре Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его старшего сына. Эти санкции предусматривали замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию и Канаду.

Тогда же санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси расширили также Латвия, Литва и Эстония.

2 октября Евросоюз согласовал санкции против руководителей силовых структур Беларуси и 40 чиновников.

О новых санкциях против Лукашенко в ЕС заговорили, когда МВД Беларуси сообщило, что готово применять боевое оружие против митингующих.

12 октября главы МИД Европейского Союза объявили о подготовке новой волны санкций против режима Лукашенко. Тогда в ЕС заявили, что самого Лукашенко тоже внесут в санкционный список.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление белорусского президента Александра Лукашенко, которое длится уже 26 лет, может закончиться до весны.

Больше о протестах в Беларуси – читайте в материалах 24 канала.