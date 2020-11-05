Послы стран "Большой семерки" 4 ноября встретились с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Речь шла о сложной ситуации вокруг Конституционного Суда Украины. Дипломаты поддержали украинскую власть в стремлении срочно решить эту проблему.

Для урегулирования ситуации в Конституционном Суде Украины важны быстрые действия. Об этом говорится в сообщении в твиттере группы послов G7 в Украине , опубликованном 4 ноября.

К теме На заседании Рады пытаются разрешить ситуацию с КСУ: варианты законопроектов

Дипломаты рассказали, что встречались с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Во время встречи послы стран G7 "приветствовали усилия прореформаторских сил", которые совместно пытаются урегулировать ситуацию вокруг КСУ.

Для урегулирования нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создание судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины,

– заявили в G7.

Коротко о кризисе, спровоцированном решением Конституционного Суда о е-декларировании

27 октября КСУ на закрытом заседании отменил антикоррупционную реформу – статью в УК об уголовном наказании за незаконное обогащения и полномочия НАПК проверять декларации чиновников.

Это событие вызвало возмущение и у общества, и у власти в Украине, и у международного сообщества. В МИД заявили, что такое решение Конституционного Суда может иметь крайне негативные последствия для государства.

Для преодоления кризиса президент Зеленский внес в Раду срочный законопроект , которым предлагает разогнать этот состав КСУ и признать его решение о декларировании ничтожным.

Однако пока этот документ даже не внесли в повестку дня Рады. В то же время спикер Разумков зарегистрировал альтернативный, также есть и другие варианты от различных фракций и нардепов.

Поиск пути выхода из кризиса продолжается. Пока что более 200 депутатов обратились в КСУ с требованием добровольно уйти в отставку.