Представители "Большой семерки" на встрече с Владимиром Зеленским обсудили необходимость обеспечения честного отбора судей Конституционного Суда. Послы уверены, что только это обеспечит судебную реформу, на которую надеется украинский народ.

О результатах разговора Владимира Зеленского и послов G7 сообщили в твиттере председательства США в группе послов "Большой семерки".

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Послы стран G7 встретились с Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений Конституционного Суда и избежания отката антикоррупционных реформ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, "обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ". А послы G7 отметили, Украина имеет историческую возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа.

Обратите внимание! Ранее в МВФ заявили, что поддерживают и будут поддерживать Украину. Но борьбу с коррупцией нужно продолжать. Прежде всего следует решить проблему с Конституционным Судом, который в эти реформы вмешался.