Посол Азербайджана о Нагорном Карабахе: готовы к мирным переговорам только после деоккупации
Наздвичайний и полномочный посол Азербайджанской Республики Эльмира Ахундова заявила, что конфликт в Нагорном Карабахе возможно закончить только после того, как армяне покинут территорию региона. И добавила, что переговоры по этому региону продолжаются достаточно долго, однако ни к чему не приводят.
Об этом Эльмира Ахундова заявила во время брифинга относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, сообщает 24 канал.
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Госпожа посол отметила, что Армения должна признать, что была неправа и Нагорных Карабах – не территория этой страны, как ранее заявлял премьер-министр Никол Пашинян.
Также она отметила, что Азербайджан должен предоставить график поэтапного вывода оккупационных сил Армении с азербайджанских территорий.
Сначала из 5, потом из 2, затем – возвращение народа Азербайджана в Нагорный Карабах. То есть мы готовы рассмотреть начало мирных переговоров только после полной деоккупации территории,
– объяснила она.
Госпожа посол отметила, что Армения защищает именно свою территорию. Ведь область Нагорный Карабах считают в стране исключительно азербайджанской.
Несмотря на это там признают, что этнических азербайджанцев в регионе сейчас только 30%, а 70% – этнические армяне.
Во время брифинга военный атташе Азербайджана Ильгар Агаев проанализировал ситуацию за последние дни, называя конкретные цифры по убыткам, куда и какая сторона продвигается.
"Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республки было возбуждено несколько уголовных дел. На сегодня имеем 24 погибших, раненых 121. Более 2 тысяч объектов были разрушены", – сообщил он.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: коротко
- Конфликт между странами продолжается с начала 1990 годов. Причина – район Нагорного Карабаха, который является территорией Азербайджана. Несмотря на это регион населяют преимущественно армяне.
- 27 сентября 2020 года на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Страны обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
- Во время боев есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало страны прекратить бои. Однако Турция поддержала Азербайджан.
- В Азербайджане заявили, что готовы прекратить огонь, если Армения признает, что оккупировала Нагорный Карабах и предоставит план вывода своих войск.
- Армения заявила, что Азербайджан 5 октября возобновил наступление в южном направлении Нагорного Карабаха. В регионе продолжаются ожесточенные бои.