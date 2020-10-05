Наздвичайний и полномочный посол Азербайджанской Республики Эльмира Ахундова заявила, что конфликт в Нагорном Карабахе возможно закончить только после того, как армяне покинут территорию региона. И добавила, что переговоры по этому региону продолжаются достаточно долго, однако ни к чему не приводят.

Об этом Эльмира Ахундова заявила во время брифинга относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, сообщает 24 канал.

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Госпожа посол отметила, что Армения должна признать, что была неправа и Нагорных Карабах – не территория этой страны, как ранее заявлял премьер-министр Никол Пашинян.

Также она отметила, что Азербайджан должен предоставить график поэтапного вывода оккупационных сил Армении с азербайджанских территорий.

Сначала из 5, потом из 2, затем – возвращение народа Азербайджана в Нагорный Карабах. То есть мы готовы рассмотреть начало мирных переговоров только после полной деоккупации территории,

– объяснила она.

Госпожа посол отметила, что Армения защищает именно свою территорию. Ведь область Нагорный Карабах считают в стране исключительно азербайджанской.

Несмотря на это там признают, что этнических азербайджанцев в регионе сейчас только 30%, а 70% – этнические армяне.

Во время брифинга военный атташе Азербайджана Ильгар Агаев проанализировал ситуацию за последние дни, называя конкретные цифры по убыткам, куда и какая сторона продвигается.

"Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республки было возбуждено несколько уголовных дел. На сегодня имеем 24 погибших, раненых 121. Более 2 тысяч объектов были разрушены", – сообщил он.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: коротко