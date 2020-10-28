Посол Беларуси Владимир Астапенко подал второе заявление об отставке. Он отказался работать в подчинении лица, не имеющего права выражать волю белорусского народа.

Он отметил, что после инаугурации, 23 сентября 2020 года, он подал заявление об увольнении с должности. Никакой реакции на это не получил. Об этом сообщили на сайте TUT.by.

Обратите внимание "Мы – не фашисты, мы – садисты": как ОМОН издевается над мирными протестующими в Беларуси

Владимир Астапенко отозвал то заявление и 27 октября 2020 года подал новое.

Новое заявление Астапенко

В новом заявлении посол требует освободить его от должности на основании статьи 41 из-за нарушения нанимателем законодательства, препятствующего выполнению его работы по трудовому договору.

Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа,

- отметил Астапенко.

Непризнание легитимности Лукашенко

По его словам, целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности Александра Лукашенко и международной изоляции Беларуси.

Он отметил, что в стране допустили:

многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси;

очевидны и грубые фальсификации итогов президентских выборов;

неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел в ответ на законные акции мирного протеста и тому подобное.

Все новости на тему протестов в Беларуси читайте здесь.