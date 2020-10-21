Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщил, что европейское направление развития является выбором украинского народа. Он отметил, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые учреждения мобилизовали 15 миллиардов евро на проведение реформ в Украине.

Также он заверил в поддержке этого пути. Об этом Маасикас сообщил в среду, 21 октября 2020 года, на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве.

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По его словам, когда он участвовал в заседании правительства 2019 года, то пообещал, что в следующий раз будет выступать на украинском языке.

Соглашение об ассоциации

Матти Маасикас назвал Соглашение об ассоциации наиболее комплексным и амбициозным договором, который когда-либо подписывал ЕС со страной-партнером.

Могу сказать на это только одно – украинскому народу виднее. Словами Василия Стуса, нет больше возврата к давнему, прошлому, старому. Ради будущего Украины как стабильной, демократической и процветающей европейской страны мы продолжаем работать на этом выбранном пути,

– сказал посол ЕС.

"Иногда в Украине и за ее пределами звучат голоса, ставящие под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор – якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике", – отметил глава представительства.

Заседание Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС: смотрите видео