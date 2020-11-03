Будапештский меморандум является политической декларацией. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что получить реальные гарантии этого документа пока почти невозможно.

Нельзя назвать Будапештский меморандум международным договором – это политическая декларация и не более. Об этом заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Интерфакс-Украине.

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Она вспомнила, когда в 2014 году впервые речь шла о Будапештском меморандуме, то ей из Германии звонили с вопросами: что это такое. Ведь документ подписали еще в 1994 году.

Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно,

– отметила Фельдгузен.

Дипломат отметила, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе. "Что мы действительно делаем, так мы говорим с нашими партнерами. Есть минский формат, нормандская четверка. Если они поддерживают наши усилия – тем лучше", – добавила посол.

В то же время Фельдгузен указала, что гораздо важнее, чем расширение нормандского формата, чтобы эти страны поддержали как усилия Германии, так и саму Украину. По ее словам, согласовать даты для возможной встречи уже сейчас сложно, а если 7 или 8 участников – будет еще хуже.