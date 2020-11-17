У Украины есть 2 основные проблемы на пути в Североатлантический альянс. Речь идет об агрессии со стороны Российской Федерации и внутренней коррупции.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин во время выступления на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" в Киеве, передает 24 канал. Кроме этого, отметила судебную реформу, которая поднимет Украину до уровня европейских стран.

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Вызовы Украины на пути в НАТО

► Первый вызов – агрессия на нескольких фронтах, в частности аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформация.

► Второй вызов – борьба с коррупцией.

По словам Кристины Квин, со стороны России есть попытка подорвать проевропейский нарратив с заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела.

Этот нарратив является ложным, потому что он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину,

- отметила она.

Сколько украинцев поддерживает вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО поддерживают 41% украинцев. Больше всего таких людей проживает на западе страны – 54,6%, в центральных областях – 29%, и меньше всего – на Донбассе – 13,5%.

Опрос провел Киевский международный институт социологии в течение октября – ноября 2020 года. По телефону опросили 1 502 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.