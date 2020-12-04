Посол Украины в Австрии Александр Щерба дал решительный ответ на обвинения российского посла Дмитрия Любинского, что обвинял нашу страну в невыполнении договоренностей Парижского саммита. Щерба публично обвинил своего коллегу в лицемерии, а также напомнил, что Россия не выполнила условий Будапештского меморандума и оккупировала Крым и Донбасс.

Александр Щерба подчеркнул, что"честное слово России стоит немного". Об этом посол Украины написал в фейсбуке.

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Что российский посол вменял Украине

По словам украинского посла, 1 декабря в венской газете Wiener Zeitung появился комментарий российского посла о том, что Украина якобы не выполняет договоренности Парижского саммита. Материал назывался "Соглашения должны выполняться".

Ответ украинского посла

Уже 4 декабря газета опубликовала ответ Александра Щербы. Посол Украины в Австрии напомнил, что Парижский саммит состоялся по инициативе президента Украины. Щерба подчеркнул, что все предложенные Украиной на саммите договоренности в основном выполнены.

Пленные обменяны. Войска отведены. Дополнительные переходные пункты открыты. Начиная с августа Украина соблюдает перемирие, несмотря на почти ежедневные нарушения со стороны России,

– подчеркнул посол.

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В то же время те положения, которые не выполнили, были заблокированы именно Россией. Речь идет о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе. Кроме того, как заметил Щерба, Россия играет в странную игру, делая вид, что она не является стороной конфликта. По мнению Александра Щербы, проблема заключается в том, что настоящие стороны конфликта стремятся к разным вещам: Украина стремится к миру, Россия стремится к контролю.

Если Москва действительно хочет мира, то надо начинать с малых шагов. Обеспечить демократические выборы. Выключить пропагандистскую машину. К сожалению, это не те вещи, которыми Москва известна в мире. Есть разные виды лицемерия. Например, лицемерие государства, которое пообещало уважать твои границы, затем аннексировало часть твоей земли, а еще позже решило поучить тебя азам международного права,

– добавил украинский посол.

В конце Щерба напомнил о Будапештском меморандуме, которым Россия обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. На это обещание России Украина обменяла свое ядерное оружие.

"С момента аннексии Крыма всем понятно: честное слово России стоит немного. К сожалению, то же касается и некоторых высказываний российского посла относительно выполнения парижских договоренностей от декабря 2019 года", – написал он.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 декабря сообщил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, которую страна-агрессор пыталась совершить, использовав формат Арриа Совета безопасности ООН.