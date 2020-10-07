Азербайджанских дипломатов оскорбило обращение нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы к христианам. На своей странице в фейсбук политик призвал их помочь армянским "братьям и сестрам во Христе" в конфликте с Азербайджаном.

Соответствующее письмо поступило к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову от посольства Азербайджана.

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Сначала дипломаты "с чувством глубокого признания" отметили заявление Владимира Зеленского, который рассказывал, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения на геополитическом и экономическом уровнях. Как указано в заметке, тогда президент заверил, что Украина будет поддерживать их. Однако позже он утверждал, что во время армяно-азербайджанского конфликта Украина не будет предоставлять военной поддержки ни одной из сторон.

Справка. Конфликт за Нагорный Карабах между странами продолжается не одно десятилетие. Эскалация конфликта состоялась в конце сентября 2020 года, когда возобновились военные действия. Обе стороны сообщают о погибших, как среди военных, так и гражданских. Международное сообщество призвало страны прекратить военные действия.

После этого представители посольства возмутились заявлением Кивы, который призвал православных христиан "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского миров" и предоставить Армении помощь в этом деле.

Считаем, что такие "громкие высказывания" Ильи Кивы оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии в многонациональной и многоконфессиональной Украине,

– говорится в заметке.

Дипломаты заявили, что такие призывы народного депутата противоречат партнерству Украины и Азербайджана. Также подобные заявления могут вызвать возмущение, как среди населения Турции и Азербайджана, так и среди украинской и мировой общественности. В посольстве заявили, что такие призывы являются провокационными, ведь противоречат Стратегии национальной безопасности Украины.